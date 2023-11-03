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    «Гонконгский грипп» пришел в Россию

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    67 комментариев

    В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2), сообщило 3 ноября региональное управление Роспотребнадзора. Это так называемый «гонконгский грипп». Пока в Тюменской области заболели один взрослый и двое детей.

    Штамм H3N2 («гонконгский») — причина так называемой «третьей пандемии гриппа» в XX веке, первые случаи заражения были зафиксированы в Гонконге в 1968-м. Классифицируется как пандемия «средней степени тяжести». За три года от «гонконгского гриппа» умерло до четырех миллионов человек. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65 лет.

    Симптомы H3N2: стремительное развитие клинической картины, температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность носа, головная боль, ломота во всем теле. Тяжелое состояние сохраняется около пяти дней.

    Заболевшие в Тюменской области не были привиты против гриппа, подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора. Уточняется, что привиться еще не поздно.

    СМИ сообщают об одном заболевшем «гонконгским» гриппом в Орле.

    Штамм вируса гриппа А/Н3N2В был в России и в прошлом году, тогда инфекцию завезли из Египта.

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    Гонкогский грипп
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    Комментарии 67

    Гость04 Ноя 2023 в 02:46
    тчк.
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