«Гонконгский грипп» пришел в Россию

В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2), сообщило 3 ноября региональное управление Роспотребнадзора. Это так называемый «гонконгский грипп». Пока в Тюменской области заболели один взрослый и двое детей.
Штамм H3N2 («гонконгский») — причина так называемой «третьей пандемии гриппа» в
Симптомы H3N2: стремительное развитие клинической картины, температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность носа, головная боль, ломота во всем теле. Тяжелое состояние сохраняется около пяти дней.
Заболевшие в Тюменской области не были привиты против гриппа, подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора. Уточняется, что привиться еще не поздно.
СМИ сообщают об одном заболевшем «гонконгским» гриппом в Орле.
Штамм вируса гриппа А/Н3N2В был в России и в прошлом году, тогда инфекцию завезли из Египта.