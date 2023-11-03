«Гонконгский грипп» пришел в Россию

В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2), сообщило 3 ноября региональное управление Роспотребнадзора. Это так называемый «гонконгский грипп». Пока в Тюменской области заболели один взрослый и двое детей.



Штамм H3N2 («гонконгский») — причина так называемой «третьей пандемии гриппа» в XX веке , первые случаи заражения были зафиксированы в Гонконге в 1968-м . Классифицируется как пандемия «средней степени тяжести». За три года от «гонконгского гриппа» умерло до четырех миллионов человек. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65 лет .

