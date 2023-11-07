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    Чемпиона Европы по боксу, устроившего стрельбу у московского ресторана, отправили в СИЗО

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    Замоскворецкий суд Москвы арестовал чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре столицы. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает РИА Новости-Спорт.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    Спортсмена заключили под стражу до 5 января 2024 года. Иванов в ходе заседания сказал, что ему жаль пострадавших. Еще боксер выразил готовность оплатить им лечение. Также он добавил, что помогает участникам спецоперации и перечислил им несколько миллионов.

    «Уважаемый судья, прошу меня оставить на свободе, так как я принесу обществу больше пользы, на фронт отправляем гуманитарную помощь», — сказал Никита Иванов (цитата по РИА Новости).

    Накануне в отношении него возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» после стрельбы у ресторана в центре Москвы на Шлюзовой набережной. Между мужчинами произошел конфликт, который «перерос в потасовку». Затем один из участников ранил четверых оппонентов из травматического оружия. Его задержали.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    Вскоре выяснилось, что задержанным оказался чемпион Европы по боксу 37-летний Никита Иванов.

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