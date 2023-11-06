Стрельба чемпиона Европы у московского ресторана стала уголовным делом

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении
По данным ведомства, накануне около заведения на Шлюзовой набережной между гражданами «произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку», а затем один из участников из травматического оружия ранил четверых оппонентов. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшие уехали в больницу.
«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке
Ранее ТАСС писал, что задержанным оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов, у которого до этого уже были проблемы с законом. По данным телеграм-каналов, инцидент у ресторана Paulaner Brauhaus произошел из-за того, что пьяные посетители устроили драку. Сотрудники ресторана пытались их разнять, но тут один из гостей достал травматический пистолет и начал стрелять. Пострадали четверо. Среди них — менеджер, которому пуля попала в ногу.