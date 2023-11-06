Стрельба чемпиона Европы у московского ресторана стала уголовным делом

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 37-летнего уроженца Тамбовской области после стрельбы у ресторана в центре Москвы. Об этом 6 ноября сообщили в МВД России.



По данным ведомства, накануне около заведения на Шлюзовой набережной между гражданами «произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку», а затем один из участников из травматического оружия ранил четверых оппонентов. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшие уехали в больницу.