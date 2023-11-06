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    Стрельба чемпиона Европы у московского ресторана стала уголовным делом

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    3 комментария

    Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 37-летнего уроженца Тамбовской области после стрельбы у ресторана в центре Москвы. Об этом 6 ноября сообщили в МВД России.

    По данным ведомства, накануне около заведения на Шлюзовой набережной между гражданами «произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку», а затем один из участников из травматического оружия ранил четверых оппонентов. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшие уехали в больницу.

    «В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Ранее ТАСС писал, что задержанным оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов, у которого до этого уже были проблемы с законом. По данным телеграм-каналов, инцидент у ресторана Paulaner Brauhaus произошел из-за того, что пьяные посетители устроили драку. Сотрудники ресторана пытались их разнять, но тут один из гостей достал травматический пистолет и начал стрелять. Пострадали четверо. Среди них — менеджер, которому пуля попала в ногу.

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    Комментарии 3

    Гость06 Ноя 2023 в 10:08
    потому что летят пули..
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