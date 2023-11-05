Чемпион Европы по боксу. Стало известно, кто стрелял у московского ресторана

Стрельбу у ресторана Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной в центре Москвы открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом 5 ноября ТАСС сообщили в правоохранительных органах.



Агентство напоминает, что проблемы с законом у спортсмена уже были. В 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова, тот был госпитализирован в тяжелом состоянии. А в 2021 году Иванова оштрафовали за проезд без маски в московском метро в период самоизоляции из-за ковида.



Никита Иванов – мастер спорта, неоднократно завоевывал медали чемпионата России по боксу. В 2011 году стал серебряным призером чемпионата Европы по боксу в Анкаре. А в 2013 году выиграл чемпионат Европы в Минске.

