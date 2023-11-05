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    Стрельба у ресторана в центре Москвы: ранены четверо

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    32 комментария

    Мужчина открыл огонь у ресторана в центре Москвы, он задержан. Об этом вечером 5 ноября сообщает столичная прокуратура.

    Всё произошло рядом с заведением Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной. 37-летний злоумышленник что-то не поделил с оппонентами и начал стрелять в них из травматического оружия. Пострадали четверо мужчин, их госпитализировали.

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    Стрелок задержан. «Принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.

    Baza уточняет, что пьяные посетители устроили драку. Сотрудники ресторана пытались их разнять, но тут один из гостей достал пистолет и начал стрелять. Среди пострадавших — менеджер, которому пуля попала в ногу.

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    Комментарии 32

    _ixform05 Ноя 2023 в 22:21
    мало крови
    +0−0
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