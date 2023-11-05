Стрельба у ресторана в центре Москвы: ранены четверо

Мужчина открыл огонь у ресторана в центре Москвы, он задержан. Об этом вечером 5 ноября сообщает столичная прокуратура.
Всё произошло рядом с заведением Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной.
Стрелок задержан. «Принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.
Baza уточняет, что пьяные посетители устроили драку. Сотрудники ресторана пытались их разнять, но тут один из гостей достал пистолет и начал стрелять. Среди пострадавших — менеджер, которому пуля попала в ногу.