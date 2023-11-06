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    Пушилин уволил мэра Мариуполя

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    1 комментарий

    Мэр Мариуполя Олег Моргун освобожден от должности. Соответствующий указ 6 ноября подписал глава ДНР Денис Пушилин.

    Причины такого решения не уточняются. Отметим, что Моргун не проработал и года. Он был назначен мэром 24 января, сменив на посту Константина Иващенко. До этого Моргун руководил администрацией Новоазовского района ДНР.

    Напомним, что 1 июня 2022 года Мариуполь и Петербург стали городами-побратимами. Северная столица помогает восстанавливать разрушенный в ходе боевых действий город. Подробнее о том, сколько Петербург тратит денег на СВО и помощь побратиму, читайте здесь.

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    Комментарии 1

    Гость06 Ноя 2023 в 14:08
    нича се демократия. не?
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