Беглов в Мариуполе посетил построенный петербургскими строителями МФЦ и запустил ретротрамвай

Губернатор Петербурга Александр Беглов находится с рабочим визитом в Мариуполе. Среди прочего, он осматривает построенные петербургским строителями объекты.
Как сообщает пресс-служба Смольного 23 сентября, Беглов побывал в детском саду и МФЦ в поселке Сартана под Мариуполем. Оба построены петербургскими специалистами, всего таких МФЦ в Мариуполе три, а общее число восстановленных с помощью Петербурга соцобъектов — 36.
Кроме того, Беглов запустил движение ретротрамвая — это подаренная копия тех вагонов, которые ездят по Петербургу в виде экскурсионных. Ранее специалисты «Горэлектротранса» восстановили в Мариуполе трамвайную линию, сейчас идет ремонт депо.
В день 245-летия Мариуполя на Греческой площади открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи.