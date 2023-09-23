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    Беглов в Мариуполе посетил построенный петербургскими строителями МФЦ и запустил ретротрамвай

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    19 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов находится с рабочим визитом в Мариуполе. Среди прочего, он осматривает построенные петербургским строителями объекты.

    Как сообщает пресс-служба Смольного 23 сентября, Беглов побывал в детском саду и МФЦ в поселке Сартана под Мариуполем. Оба построены петербургскими специалистами, всего таких МФЦ в Мариуполе три, а общее число восстановленных с помощью Петербурга соцобъектов — 36.

    Кроме того, Беглов запустил движение ретротрамвая — это подаренная копия тех вагонов, которые ездят по Петербургу в виде экскурсионных. Ранее специалисты «Горэлектротранса» восстановили в Мариуполе трамвайную линию, сейчас идет ремонт депо.

    В день 245-летия Мариуполя на Греческой площади открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи.

    Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года. За это время силами специалистов из Северной столицы в Мариуполе восстановлены и построены десятки объектов. Уже открылись 3 школы, 4 детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета. Установлен памятник Александру Невскому. Расходы на восстановление Мариуполя идут в том числе из Резервного фонда петербургского бюджета, но деньги выделяются закрытыми постановлениями, суммы не оглашаются официально.

    ЛАЙК1
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    УДИВЛЕНИЕ0
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    Комментарии 19

    tochilshik23 Сен 2023 в 22:31
    пусть там остается.все равно здесь от него толку ноль.
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 22:22
    Трамвай построить - это вам не ишака купить.
    +1−0
    27638631523 Сен 2023 в 22:21
    Оставьте его там. Хуже губернатора в Санкт-Петербурге не было никогда. Уже даже Матвиенко начинаешь в чем-то уважать, на таком то фоне.
    +2−0
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