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    «Напоминает мрачные времена истории». Еврокомиссия заявила о всплеске антисемитизма в Европе

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    Еврокомиссия осуждает «отвратительные действия», связанные с ростом антисемитизма на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Заявление опубликовано 5 ноября на сайте ЕК.

    «Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, что напоминает одни из самых мрачных времен в истории. Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», — сказано в заявлении.

    Там напомнили о том, как в синагогу в Берлине бросили бутылки с зажигательной смесью, на жилые дома во Франции наносили звезды Давида, происходили нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, тысячи демонстрантов выходили на улицы с антисемитскими лозунгами.

    ЕС заявляет, что поддерживает еврейские общины. Там отметили, что никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности. Евросоюз хочет дать отпор росту антисемитизма и ненависти к мусульманам. Для этого там намерены использовать «мощные инструменты реагирования», такие как криминализация публичного подстрекательства к ненависти и насилию. Кроме того, ЕС намерен усилить меры безопасности и ужесточить законодательство в сфере контроля за онлайн-платформами, чтобы те «быстро и эффективно реагировали на антисемитский или антимусульманский контент в интернете».

    Массовые выступления в Европе в поддержку палестинцев начались, когда произошла очередная эскалация конфликта между ХАМАС и Израилем. Новый всплеск протестов в Европе и на Ближнем Востоке был связан с ударом по больнице в Газе. В России беспорядки затронули Дагестан. Последние новости о конфликте в Израиле — здесь.

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