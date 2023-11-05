«Напоминает мрачные времена истории». Еврокомиссия заявила о всплеске антисемитизма в Европе

Еврокомиссия осуждает «отвратительные действия», связанные с ростом антисемитизма на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Заявление опубликовано 5 ноября на сайте ЕК.



«Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, что напоминает одни из самых мрачных времен в истории. Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», — сказано в заявлении.



Там напомнили о том, как в синагогу в Берлине бросили бутылки с зажигательной смесью, на жилые дома во Франции наносили звезды Давида, происходили нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, тысячи демонстрантов выходили на улицы с антисемитскими лозунгами.

