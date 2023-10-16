«Это не про мусульман, а про права человека». Кто и почему митингует на Западе в защиту палестинцев

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События на Ближнем Востоке разделили мир на за и против Израиля. Его сторонники митинговали 7 октября, но по мере того, как усиливалась жестокость бомбардировок по Газе, и в арабском мире, и на Западе народ активно пошел на демонстрации в защиту Палестины. Самые масштабные протесты проходят в арабских столицах: в Аммане, Тегеране, Багдаде. А самые громкие — в США. Немногочисленные, но массовые демонстрации есть в европейских странах. Кто участвует в этих акциях и почему, «Фонтанка спросила у экспертов Малека Дудакова, политолога-американиста и у Татьяны Тюкаевой, кандидата политических наук, научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.



Парадоксально выглядит то, что чаще всего в СМИ появляются сообщения о пропалестинских митингах в США — главного военно-политического союзника Израиля, где традиционно не только в политике, но и в обществе крепки произраильские настроения. Но традиции дают сбой. Политолог-американист Малек Дудаков приводит данные опросов от Fox News: среди американцев доля сторонников палестинцев — достигла 31 % в противовес 54 % поддерживающих Израиль.

В Америке намного меньше мусульман, чем в Европе: 3,5 млн против более 25 млн соответственно. Но, как рассказал «Фонтанке» Малек Дудаков, в Европе миллионы мусульман нужно делить на все страны и тогда получается, что на конкретное государство их не так много, как 3,5 млн — на одну Америку. «Плюс в целом в Америке политическая активность выше, чем в Европе, поэтому нет ничего удивительного в том, что в одном сквере (Таймс-сквер) одновременно проходили и произраильские митинги, и пропалестинские. Кроме того, большая часть левых демократов симпатизирует Палестине, и они тоже участвуют в этих митингах, — поясняет Малек Дудаков. — В Америке протестный потенциал никуда не ушел с левого и либерального флангов. Он не собирает на улицах сотни тысяч и миллионы человек, эти протесты существенно не повлияют на решения, которые принимаются в Белом доме и в европейских столицах. Но как политический фактор их тоже следует учитывать».



В митингах в поддержку Палестинской автономии в США и Европе участвуют не только представители арабских сообществ или палестинцы. Как поясняет политолог, «немалую роль в этом играют самые разные левые силы — движения и партии: будь то «Непокоренная Франция» Меланшона, если мы говорим про Пятую республику, левая часть лейбористов Британии или левая фракция демократов США. Они всегда поддерживали палестинцев и критиковали Израиль, называли еврейское государство страной апартеида. Поддерживают и сейчас. Первые дни они помалкивали на фоне больших потерь среди гражданского населения Израиля во время атак ХАМАСа, но когда уже Израиль начал бомбардировки сектора Газа, отношение в мире поменялось и теперь оно все стремительнее меняется не в пользу Израиля».



Количество и массовость протестных акций от страны к стране различаются, в США и Великобритании они более активные, в Европе — менее. «Все зависит от политической обстановки в стране и активности ее политических движений, а также от количества мусульман в конкретном государстве. Сейчас активизировалось пропалестинское движение во Франции», — напоминает Дудаков.

По его словам, продолжение или сворачивание демонстраций в защиту народа Палестины будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в секторе Газа. Если Израиль откажется от наземной операции и прекратит бомбардировки, то понятно, что все пойдет на спад. Если бомбардировки по уничтожению целых кварталов в секторе Газа продолжатся, плюс начнется наземная операция ЦАХАЛа, еще тысячи палестинцев рискуют оказаться убитыми. Тогда протестные настроения будут только нарастать.



Напомним, основатель ХАМАСа Халед Машаль 12 октября призвал мусульман всего мира выйти на улицы в знак протеста против Израиля и в поддержку Палестины, «проявить гнев».

По мнению Татьяны Тюкаевой, научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, Халед Машаль не единственный, кто призывает митинговать в защиту палестинцев: «Не думаю, что его призывы как-то критично повлияют на протестную активность. Халед Машаль является одним из лидеров организации (ХАМАС), которая многими странами Европы и США признана террористической. И в особенности в связи с тем, какими жесткими методами действовала эта организация в ходе текущей эскалации в Израиле. Даже российский посол официально квалифицировал эти действия как «террористические методы», при том, что официально в России ХАМАС террористической организацией не считается», — рассказала эксперт «Фонтанке».



По словам Татьяны Тюкаевой, эти призывы и демонстрации важны, скорее, для привлечения внимания всего мира к страданиям палестинцев, к нерешенности их проблемы. На Западе последние годы проявляется заметный, если не «крен», то трансформация общественного мнения от исключительно произраильского к более сочувственному в отношении палестинцев.



«В мировом информационном пространстве в целом проблема прав палестинцев — точнее, их фактически бесправного положения как следствия политики Израиля, звучит все громче. На уровне академических сообществ в западных странах чаще говорят о недопустимости сложившейся ситуации и необходимости ее разрешения: в частности, в экспертом сообществе в США всё больше палестинцы предстают не как «террористы», а как жертвы политики Израиля. В глобальном информпространстве активно тиражируются доклады международных правозащитных организаций, в частности, Human Rights Watch квалифицирует действия Израиля в отношении палестинцев как апартеид», — сообщает востоковед и напоминает, что эта оценка жестко критикуется и отвергается израильским руководством и многими представителями израильского экспертного сообщества.



Татьяна Тюкаева говорит, что изменение мнения в западных странах, где традиционно были сильны произраильские настроения, объясняется особым отношением к правам человека. На фоне меняющейся ситуации в информпространстве появляется все больше сочувствующих палестинцам — да, в первую очередь среди мусульманских общин, но их число растет и среди европейцев, американцев, которые присоединяются, по всей видимости, к мусульманам на демонстрациях в защиту прав палестинцев. «Не думаю, что это как-то связано с политическими настроениями или принадлежностями к партиям и политическим движениям, национальностям, — говорит востоковед. — Это вопрос не про мусульман, а про права человека. А этой проблеме СМИ стали чаще уделять внимание».

