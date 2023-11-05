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    В память о Темирканове. Сотни человек выстроились в гигантскую очередь на бесплатный концерт в Мариинском театре

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Перед входом в Мариинский театр скопилась огромная очередь. Петербуржцы и гости города стремятся попасть на бесплатный концерт, который даст маэстро Валерий Гергиев в день похорон дирижера Юрия Темирканова.

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    Корреспондент «Фонтанки» передает, что «хвост» тянется от здания второй сцены Мариинского театра: «Давки нет, все стоят цивилизованно».

    Концерт начнется 5 ноября в 17:30. Билеты, количество которых ограничено числом мест в зале, будут выдавать на входе в театр перед началом концерта (впуск слушателей — за час). В исполнении оркестра театра зазвучит Шестая симфония («Патетическая») Петра Чайковского.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Прощание с Юрием Темиркановым состоялось в воскресенье в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Маэстро будет похоронен на кладбище в Комарово, где покоятся многие выдающиеся деятели культуры.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Юрий Темирканов дважды получал Государственную премию СССР и еще две Государственные премии России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.

    Темирканов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», командор ордена Звезды Италии, кавалер японского ордена Восходящего солнца. В 1996 году был номинирован на премию Grammy. Подробнее о Юрии Темирканове читайте в материале «Фонтанки».

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