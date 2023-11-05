В память о Темирканове. Сотни человек выстроились в гигантскую очередь на бесплатный концерт в Мариинском театре

Перед входом в Мариинский театр скопилась огромная очередь. Петербуржцы и гости города стремятся попасть на бесплатный концерт, который даст маэстро Валерий Гергиев в день похорон дирижера Юрия Темирканова.
Корреспондент «Фонтанки» передает, что «хвост» тянется от здания второй сцены Мариинского театра: «Давки нет, все стоят цивилизованно».
Концерт начнется 5 ноября в 17:30. Билеты, количество которых ограничено числом мест в зале, будут выдавать на входе в театр перед началом концерта (впуск слушателей — за час). В исполнении оркестра театра зазвучит Шестая симфония («Патетическая») Петра Чайковского.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Прощание с Юрием Темиркановым состоялось в воскресенье в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени