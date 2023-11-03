«Особый» — не только режим, но и воинский учет. Военкоматы внесут в реестр осужденных

Правительство РФ внесло изменения в положение о воинском учете. Постановление опубликовано 3 ноября на официальном портале правовых актов.

Теперь осужденных поставят на «особый воинский учет». Осуществлять его будут военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО. Постановка на особый учет будет осуществляться без личной явки в военкомат.

«Постановка на особый воинский учет <…> осуществляется <…> без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также по профессиональному психологическому отбору граждан», — сказано в постановлении правительства. Информацию о заключенных просто внесут в реестр.