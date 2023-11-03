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    «Особый» — не только режим, но и воинский учет. Военкоматы внесут в реестр осужденных

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    Правительство РФ внесло изменения в положение о воинском учете. Постановление опубликовано 3 ноября на официальном портале правовых актов.

    Теперь осужденных поставят на «особый воинский учет». Осуществлять его будут военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО. Постановка на особый учет будет осуществляться без личной явки в военкомат.

    «Постановка на особый воинский учет <…> осуществляется <…> без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также по профессиональному психологическому отбору граждан», — сказано в постановлении правительства. Информацию о заключенных просто внесут в реестр.

    О перспективах принятия такого решения «Фонтанка» писала еще в сентябре. Инициатива внести изменения в Положение о воинском учете принадлежит Минобороны РФ. Для этого предлагалось исключить из Положения подпункт, в соответствии с которым заключенные не подлежат воинскому учету — что в итоге и было сделано.

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    Особый воинский учет
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    Комментарии 31

    Гость03 Ноя 2023 в 22:59
    а чё?
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