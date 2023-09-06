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    Минобороны РФ предлагает ввести «особый воинский учет» в колониях и тюрьмах

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    Минобороны РФ предлагает внести изменения в Положение о воинском учете. Предполагается, что заключенные должны будут вставать на воинский учет в колониях и тюрьмах. Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

    Суть предлагаемых изменений: исключить из Положения о воинском учете подпункт, в соответствии с которым заключенные не подлежат воинскому учету.

    Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие «особого воинского учета».

    Такой учет, по замыслу Минобороны, будут осуществлять администрации исправительных учреждений и военкоматы.

    «Особый воинский учет осуществляется: по спискам призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы <…> в электронном виде и на бумажном носителе», — сказано в проекте документа.

    Уточняется, что постановка на особый воинский учет и снятие с особого воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, производится без явки граждан в военные комиссариаты.

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