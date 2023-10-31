Метро, мост и ШМСД. Беглов рассказал о планах по транспортному строительству

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что еще предстоит решить ряд проблем в строительстве метро. За три года в отрасль направят 93 млрд рублей.



Глава города во вторник, 31 октября, представляет в Законодательном собрании проект бюджета 2024–2026 годов. По его словам, проблемы связаны со старым оборудованием прежнего «Метростроя», которое новый подрядчик МССС арендует по коммерческим ценам и которое часто выходит из строя. В 2024 году 30 млрд направят на работы по Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиям. Но настоящего рыка в темпах строительства удастся достигнуть только когда МССС обзаведется собственным оборудованием и проходческими щитами в частности.