Метро, мост и ШМСД. Беглов рассказал о планах по транспортному строительству

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что еще предстоит решить ряд проблем в строительстве метро. За три года в отрасль направят 93 млрд рублей.
Глава города во вторник, 31 октября, представляет в Законодательном собрании проект бюджета 2024–2026 годов. По его словам, проблемы связаны со старым оборудованием прежнего «Метростроя», которое новый подрядчик МССС арендует по коммерческим ценам и которое часто выходит из строя. В 2024 году 30 млрд направят на работы по Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиям. Но настоящего рыка в темпах строительства удастся достигнуть только когда МССС обзаведется собственным оборудованием и проходческими щитами в частности.
Крупнейшим объектом дорожного строительства является Широтная магистраль скоростного движения. По словам Беглова, президент только что дал поручение ускорить финансирование этого объекта — «чернила еще не высохли». В 2024 году введут первый этап (Витебскую развязку ЗСД), город будет готовить территорию под строительство II-IV этапов — от Витебского проспекта до КАД. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом.
Еще один крупный инфраструктурный объект — Большой Смоленский мост. Беглов заявил, что в 2023 году ожидается положительное заключение госэкспертизы на проект, строительство начнется в 2024-м. Ранее глава города говорил, что строить начнут еще до конца 2023-го.
Подробнее о проекте бюджета Петербурга 2024–2026 годов — читайте на «Фонтанке».