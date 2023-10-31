Арестованы все 25 пранкеров, которые устроили «маски-шоу» в центре Петербурга

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под арест всех 25 пранкеров, которые под видом сотрудников правоохранительных органов били людей палками на Невском проспекте. Об этом 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Они привлечены к административной ответственности по части первой статьи 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу». Пранкеры свою вину признали.

Суд назначил арест на двое суток Александру Я., Вячеславу А., Никите К., Александру М., Денису Ж., Артему Т., Степану Н., Юрию Н., Аскеру А., на 3 суток арестованы Воловик и Глущенков, на 5 суток арестован Валентин С., Андрей К., Василий С. и Владимир Ш. на 7 суток Егор П., Андрей Е. Об остальных задержанных «Фонтанка» писала ранее.