    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-в

    754мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.24eur98.62

    Арестованы все 25 пранкеров, которые устроили «маски-шоу» в центре Петербурга

    999
    2 комментария

    Смольнинский районный суд Петербурга отправил под арест всех 25 пранкеров, которые под видом сотрудников правоохранительных органов били людей палками на Невском проспекте. Об этом 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Они привлечены к административной ответственности по части первой статьи 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу». Пранкеры свою вину признали.

    Суд назначил арест на двое суток Александру Я., Вячеславу А., Никите К., Александру М., Денису Ж., Артему Т., Степану Н., Юрию Н., Аскеру А., на 3 суток арестованы Воловик и Глущенков, на 5 суток арестован Валентин С., Андрей К., Василий С. и Владимир Ш. на 7 суток Егор П., Андрей Е. Об остальных задержанных «Фонтанка» писала ранее.

    Пранк, который вышел из-под контроля, произошел 28 октября около 126-го дома на Невском проспекте. Ряженые «омоновцы» со страйкбольными автоматами уложили лицом в тротуарную плитку гражданских. По данным полиции, этот неудачный розыгрыш организовали двое жителей Москвы.

    Суд признал, своими действиями мужчины имитировали работу силовых структур, создавая негативный образ правоохранительных органов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пранкеры притворились полицией
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close