Полиция задерживает ОМОН. Неудачный пранк с «маски-шоу» в центре Петербурга попал на видео

Очевидцы сняли на видео розыгрыш с участием ряженых омоновцев в центре Петербурга. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 29 октября.
На видео запечатлены девять мужчин в гражданском, которых уложили лицом в тротуарную плитку. Их не очень ласково поднимают и выстраивают в цепочку. Командуют всем люди в черной форме с надписью «ОМОН». Затем приезжают две служебные машины полицейских и начинается задержание.
Происходящее начиналось как розыгрыш. Двое бизнесменов из Москвы воспользовались услугами петербургской компании, которая специализируется на пранках с участием людей в форме. В отдел полиции доставили больше 20 человек.
«Фонтанка.ру»
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