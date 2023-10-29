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    Полиция задерживает ОМОН. Неудачный пранк с «маски-шоу» в центре Петербурга попал на видео

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    Очевидцы сняли на видео розыгрыш с участием ряженых омоновцев в центре Петербурга. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 29 октября.

    На видео запечатлены девять мужчин в гражданском, которых уложили лицом в тротуарную плитку. Их не очень ласково поднимают и выстраивают в цепочку. Командуют всем люди в черной форме с надписью «ОМОН». Затем приезжают две служебные машины полицейских и начинается задержание.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Происходящее начиналось как розыгрыш. Двое бизнесменов из Москвы воспользовались услугами петербургской компании, которая специализируется на пранках с участием людей в форме. В отдел полиции доставили больше 20 человек.

    «Фонтанка.ру»

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что розыгрыш организовали жители столицы 34 и 37 лет, которые и заказали «маски-шоу» в специальной фирме. Переодетые в форму силовиков исполнители были вооружены страйкбольным оружием. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Бутафорскую униформу и снаряжение изъяли.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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