Коучинг с ОМОНом и автоматами. В центре Петербурга неудачно разыграли бизнесменов

Задуманное как спектакль «маски-шоу» привело к серьезному финалу. В центре Петербурга увидели силовую акцию, настоящие силовики отреагировали уголовным делом.



Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днем на пересечении Суворовского проспекта и 1-й Советской улицы очевидцы наблюдали группу из девятерых мужчин в форме ОМОНа и с автоматами. Они появились из припаркованного гражданского «Хёндэ» и пошли силой на компанию прохожих.

Когда на место вызвали полицию, сотрудники увидели, что форма на агрессорах ненастоящая. А сами они объяснили происходящее розыгрышем. Однако у липовых омоновцев изъяли три автомата Калашникова, насколько оружие боеспособно, покажет экспертиза.