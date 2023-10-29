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    Коучинг с ОМОНом и автоматами. В центре Петербурга неудачно разыграли бизнесменов

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    Задуманное как спектакль «маски-шоу» привело к серьезному финалу. В центре Петербурга увидели силовую акцию, настоящие силовики отреагировали уголовным делом.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днем на пересечении Суворовского проспекта и 1-й Советской улицы очевидцы наблюдали группу из девятерых мужчин в форме ОМОНа и с автоматами. Они появились из припаркованного гражданского «Хёндэ» и пошли силой на компанию прохожих.

    Когда на место вызвали полицию, сотрудники увидели, что форма на агрессорах ненастоящая. А сами они объяснили происходящее розыгрышем. Однако у липовых омоновцев изъяли три автомата Калашникова, насколько оружие боеспособно, покажет экспертиза.

    В отдел полиции уехал 27-летний генеральный директор компании, которая специализируется на розыгрышах с участием людей в форме. На сайте организации предлагают устроить «маски-шоу» на мальчишнике, свадьбе или корпоративе. Отдельная услуга — имиджевое сопровождение крепких ребят на люксовых внедорожниках.

    Услугами компании решили воспользоваться двое бизнесменов из Москвы. Они заказали «коуч-встречу» своим знакомым, большинство из которых приехали в Петербург из столицы. Шоу с автоматами наблюдал 21-летний сотрудник кафе «Шаверма». Он и написал заявление в полицию о людях с оружием, которые якобы нападают на прохожих.

    Розыгрыш закончился уголовным делом о хулиганстве в отношении неустановленных лиц. В отдел полиции доставили 21 мужчину: участников «коуч-встречи» и исполнителей. В отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

    Генеральный директор компании-организатора уже имел разговор с силовиками по уголовному делу о разбое и отпущен под обязательство о явке. Также среди исполнителей роли липовых омоновцев оказался судимый за убийство и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

    Из «Хёндэ» изъяты две рубашки с атрибутикой ОМОНа, фуражка, четыре куртки с надписью «ОМОН».

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