Коучинг с ОМОНом и автоматами. В центре Петербурга неудачно разыграли бизнесменов

Задуманное как спектакль «маски-шоу» привело к серьезному финалу. В центре Петербурга увидели силовую акцию, настоящие силовики отреагировали уголовным делом.
Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днем на пересечении Суворовского проспекта и
Когда на место вызвали полицию, сотрудники увидели, что форма на агрессорах ненастоящая. А сами они объяснили происходящее розыгрышем. Однако у липовых омоновцев изъяли три автомата Калашникова, насколько оружие боеспособно, покажет экспертиза.
В отдел полиции уехал
Услугами компании решили воспользоваться двое бизнесменов из Москвы. Они заказали «коуч-встречу» своим знакомым, большинство из которых приехали в Петербург из столицы. Шоу с автоматами наблюдал
Розыгрыш закончился уголовным делом о хулиганстве в отношении неустановленных лиц. В отдел полиции доставили 21 мужчину: участников «коуч-встречи» и исполнителей. В отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.
Генеральный директор компании-организатора уже имел разговор с силовиками по уголовному делу о разбое и отпущен под обязательство о явке. Также среди исполнителей роли липовых омоновцев оказался судимый за убийство и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Из «Хёндэ» изъяты две рубашки с атрибутикой ОМОНа, фуражка, четыре куртки с надписью «ОМОН».