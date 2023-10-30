Суд отправил под арест пранкеров с Невского, которые притворялись полицейскими

На пять суток отправил под арест семерых заигравшихся любителей розыгрышей Смольнинский районный суд, сообщает 30 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Суд арестовал на пять суток Дмитрия Р., Богдана С., Александра Ж., Александра Д., Романа М., Илью Б. и Ивана Х., это наказание по статье «мелкое хулиганство».



В сообщении уточняется, что «28.10.2023 вышеуказанные лица, находясь у д. 126 по Невскому пр., своими действиями имитировали работу силовых структур, создавая негативный образ работы правоохранительных органов: положили людей на землю, били палками, использовали страйкбольное оружие, чем игнорировали правила приличия, демонстрировали неуважение к обществу».

