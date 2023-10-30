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    Суд отправил под арест пранкеров с Невского, которые притворялись полицейскими

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    На пять суток отправил под арест семерых заигравшихся любителей розыгрышей Смольнинский районный суд, сообщает 30 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Суд арестовал на пять суток Дмитрия Р., Богдана С., Александра Ж., Александра Д., Романа М., Илью Б. и Ивана Х., это наказание по статье «мелкое хулиганство».

    В сообщении уточняется, что «28.10.2023 вышеуказанные лица, находясь у д. 126 по Невскому пр., своими действиями имитировали работу силовых структур, создавая негативный образ работы правоохранительных органов: положили людей на землю, били палками, использовали страйкбольное оружие, чем игнорировали правила приличия, демонстрировали неуважение к обществу».

    «Фонтанка» писала о неудачном пранке на Невском, который вышел из-под контроля. Видео можно посмотреть здесь. Девятерых мужчин в гражданском ряженные «омоновцы» со страйкбольными автоматами уложили лицом в тротуарную плитку. По данным регионального ГУ МВД, розыгрыш организовали двое москвичей, которые и заказали «маски-шоу» в специальной фирме. Бутафорскую униформу и снаряжение изъяли.

    На сайте фирмы, которая специализируется на розыгрышах с участием людей в форме, предлагают устроить «маски-шоу» на мальчишнике, свадьбе или корпоративе. Отдельная услуга — имиджевое сопровождение крепких ребят на люксовых внедорожниках.

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    Пранк на НевскомПранкеры притворились полициейАрест
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