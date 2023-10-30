Кадыров о событиях в Дагестане: «Такие действия неприемлемы и будут очень жестко пресекаться»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события в Дагестане, которые ранее 30 октября обсуждал на совещании с членами Совбеза РФ, правительством и силовиками Владимир Путин. Речь о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.



Напомним, местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ в Махачкале в воскресенье, 29 октября, после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива.



Предполагается, что прорвавшиеся искали прилетевших граждан Израиля. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Минздрав республики утверждает, что в ходе инцидента пострадали свыше 20 человек, среди которых гражданские и сотрудники полиции.

