Кадыров о событиях в Дагестане: «Такие действия неприемлемы и будут очень жестко пресекаться»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события в Дагестане, которые ранее 30 октября обсуждал на совещании с членами Совбеза РФ, правительством и силовиками Владимир Путин. Речь о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.
Напомним, местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ в Махачкале в воскресенье, 29 октября, после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива.
Предполагается, что прорвавшиеся искали прилетевших граждан Израиля. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Минздрав республики утверждает, что в ходе инцидента пострадали свыше 20 человек, среди которых гражданские и сотрудники полиции.
Отношение к произошедшему Кадыров высказал в своем официальном телеграм-канале.
«…Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», — написал Кадыров.
Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чечне, сообщил глава республики.
«СМИ региона <…> вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий. Полицейские и росгвардейцы также были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию», — уточнил Кадыров.
При этом действия Израиля в секторе Газа глава Чечни оценил резко критически.