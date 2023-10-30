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    Кадыров о событиях в Дагестане: «Такие действия неприемлемы и будут очень жестко пресекаться»

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события в Дагестане, которые ранее 30 октября обсуждал на совещании с членами Совбеза РФ, правительством и силовиками Владимир Путин. Речь о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

    Напомним, местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ в Махачкале в воскресенье, 29 октября, после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива.

    Предполагается, что прорвавшиеся искали прилетевших граждан Израиля. МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Минздрав республики утверждает, что в ходе инцидента пострадали свыше 20 человек, среди которых гражданские и сотрудники полиции.

    Отношение к произошедшему Кадыров высказал в своем официальном телеграм-канале.

    «…Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», — написал Кадыров.

    Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чечне, сообщил глава республики.

    «СМИ региона <…> вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий. Полицейские и росгвардейцы также были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию», — уточнил Кадыров.

    При этом действия Израиля в секторе Газа глава Чечни оценил резко критически.

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