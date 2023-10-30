В Дагестане после беспорядков в аэропорту перенесли Международный цифровой форум

В Дагестане после беспорядков в аэропорту Уйташ перенесли Международный Каспийский цифровой форум. Мероприятие, которое должно было проводиться в Махачкале и Каспийске 2 ноября, перенесли на две недели, сообщает 30 октября РИА Новости со ссылкой на министерство цифрового развития республики.



Новые даты проведения форума — 16–17 ноября. В министерстве уточнили, что решение о переносе форума приняли Минцифры России и правительство Дагестана.



Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным Минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Задержаны более 60 человек. Как заявили в пресс-службе СК РФ, в настоящее время у участников беспорядков в Дагестане проходят обыски, а сами они допрашиваются.



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