«Памятник памятнику». Как почтили память жертв политических репрессий в Петербурге

Люди собрались на кладбище примерно в 11 утра. Всего было около 500 человек, рассказывает участник встречи. Акция началась с установки нового «памятника памятнику». Металлические прутья и крест стали временной заменой гранитного мемориала, который исчез с Левашовской пустоши в конце июля. Пока на его месте будет находиться металлическая композиция.

В Петербурге почтили память узников Большого террора в ежегодный День памяти жертв политических репрессий. Акция прошла 30 октября на Левашовском мемориальном кладбище.

Люди возложили цветы к временному памятнику, а также на могилах своих родственников. После этого католический священник произнес молитву на польском языке. На встрече присутствовал польский консул в Петербурге Гжегож Слюбовски.

Цветы возложили также и к украинскому памятнику, несмотря на то что он уже почти год стоит завернутым в полиэтилен .

Напомним, мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД, расстрелянных в Ленинграде в годы Большого террора, исчез с Левашовской пустоши в июле 2023 года. Гранитная композиция простояла на своем месте 30 лет.

Как заявили власти Петербурга, мемориал облили краской , поэтому его пришлось демонтировать. В начале сентября депутат Заксобрания Борис Вишневский заявлял, что необходимо вернуть памятник до 30 октября.

«Странно, что нельзя отмыть краску, не демонтируя памятник. <…> Посмотрим, будет ли заявление об уголовке. Что важно: 30 октября — День памяти жертв репрессий. Очень важно, чтобы до этого дня памятник вернули», — отмечал Вишневский.



Однако этого не случилось. Пока срок восстановительных работ остается неопределенным.