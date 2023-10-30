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    «Памятник памятнику». Как почтили память жертв политических репрессий в Петербурге

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге почтили память узников Большого террора в ежегодный День памяти жертв политических репрессий. Акция прошла 30 октября на Левашовском мемориальном кладбище.

    Люди собрались на кладбище примерно в 11 утра. Всего было около 500 человек, рассказывает участник встречи. Акция началась с установки нового «памятника памятнику». Металлические прутья и крест стали временной заменой гранитного мемориала, который исчез с Левашовской пустоши в конце июля. Пока на его месте будет находиться металлическая композиция.

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    Люди возложили цветы к временному памятнику, а также на могилах своих родственников. После этого католический священник произнес молитву на польском языке. На встрече присутствовал польский консул в Петербурге Гжегож Слюбовски.

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    Затем собравшиеся зачитали имена жертв репрессий, а священник произнес имена погибших священнослужителей.

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    Цветы возложили также и к украинскому памятнику, несмотря на то что он уже почти год стоит завернутым в полиэтилен.

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    Почтили жертв политических репрессий и у еврейского памятника.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Напомним, мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД, расстрелянных в Ленинграде в годы Большого террора, исчез с Левашовской пустоши в июле 2023 года. Гранитная композиция простояла на своем месте 30 лет.

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    Как заявили власти Петербурга, мемориал облили краской, поэтому его пришлось демонтировать. В начале сентября депутат Заксобрания Борис Вишневский заявлял, что необходимо вернуть памятник до 30 октября.

    «Странно, что нельзя отмыть краску, не демонтируя памятник. <…> Посмотрим, будет ли заявление об уголовке. Что важно: 30 октября — День памяти жертв репрессий. Очень важно, чтобы до этого дня памятник вернули», — отмечал Вишневский.

    Однако этого не случилось. Пока срок восстановительных работ остается неопределенным.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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    Левашовское кладбищеПолитические репрессииПамятник
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