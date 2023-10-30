Петербуржцам начали рассылать новые «письма счастья». Теперь — судебные долговые по ЖКХ

Петербуржцы начали получать судебные долговые квитанции нового образца. Их будут рассылать должникам ежемесячно, а за неуплату грозит арест имущества. Об этом сообщает пресс-центр «Топливно-энергетического комплекса Петербурга» 30 октября.



ТЭК заключил договор с «Почтой России» о печати и доставке судебных долговых квитанций. Новые документы отличаются от «розовой» квитанции и единого платежного документа, рассылаемого ЕИРЦ. Как говорится в сообщении, квитанции нового образца уже можно найти в почтовых ящиках. Теперь их будут рассылать ежемесячно. За неуплату петербуржцам грозят арест имущества, запрет на выезд из России и на совершение регистрационных действий с имуществом, а также взыскание части доходов.