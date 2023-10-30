    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    752мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.22eur98.35

    Петербуржцам начали рассылать новые «письма счастья». Теперь — судебные долговые по ЖКХ

    6952
    34 комментария

    Петербуржцы начали получать судебные долговые квитанции нового образца. Их будут рассылать должникам ежемесячно, а за неуплату грозит арест имущества. Об этом сообщает пресс-центр «Топливно-энергетического комплекса Петербурга» 30 октября.

    ТЭК заключил договор с «Почтой России» о печати и доставке судебных долговых квитанций. Новые документы отличаются от «розовой» квитанции и единого платежного документа, рассылаемого ЕИРЦ. Как говорится в сообщении, квитанции нового образца уже можно найти в почтовых ящиках. Теперь их будут рассылать ежемесячно. За неуплату петербуржцам грозят арест имущества, запрет на выезд из России и на совершение регистрационных действий с имуществом, а также взыскание части доходов.

    В пресс-центре напомнили, что задолженность можно оплатить с помощью QR-кода на документе. Долги, оплаченные по такой квитанции, не будут предъявлены к принудительному взысканию через службу судебных приставов, добавили в ТЭК.

    Ранее в Петербурге запустили пилотный проект единой диспетчерской службы ЖКХ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КвитанцииКвитанции ЖКХПриставыЖКХ
    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 34

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close