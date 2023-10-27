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    Похититель винтажной сумки «Шанель» за миллион у жительницы Петербурга пришел в полицию с повинной

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    Житель Петербурга сознался в краже сумки «Шанель», которую владелица сдала в ремонт. Администратор элитного ателье отдал ее знакомой.

    Как стало известно «Фонтанке», 41-летний администратор самостоятельно явился в отдел полиции 27 октября. Он рассказал, что в начале августа среди отданных в ремонт вещей нашел черную сумку «Шанель» с фурнитурой золотого цвета. Аксессуар он забрал себе и позже отдал его знакомой.

    Как писала «Фонтанка», владелица обратилась с заявлением лишь в октябре. Она сообщила, что сумку покупала больше 10 лет назад в Лондоне и тогда она стоила чуть больше 200 тысяч рублей. Теперь же брендовая вещь считается винтажной и дама определила ущерб в миллион с лишним.

    Сумку она сдала в ателье на Невском проспекте. Признавшийся в краже администратор заявил, что работает на индивидуального предпринимателя. Судя по данным СПАРК, предпринимательница также соучредитель ООО, которое владеет ателье с доходом под 100 миллионов рублей, в том числе филиалы есть в Москве.

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