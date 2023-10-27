Похититель винтажной сумки «Шанель» за миллион у жительницы Петербурга пришел в полицию с повинной

Житель Петербурга сознался в краже сумки «Шанель», которую владелица сдала в ремонт. Администратор элитного ателье отдал ее знакомой.



Как стало известно «Фонтанке», 41-летний администратор самостоятельно явился в отдел полиции 27 октября. Он рассказал, что в начале августа среди отданных в ремонт вещей нашел черную сумку «Шанель» с фурнитурой золотого цвета. Аксессуар он забрал себе и позже отдал его знакомой.