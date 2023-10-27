Похититель винтажной сумки «Шанель» за миллион у жительницы Петербурга пришел в полицию с повинной

Житель Петербурга сознался в краже сумки «Шанель», которую владелица сдала в ремонт. Администратор элитного ателье отдал ее знакомой.
Как стало известно «Фонтанке»,
Как писала «Фонтанка», владелица обратилась с заявлением лишь в октябре. Она сообщила, что сумку покупала больше
Сумку она сдала в ателье на Невском проспекте. Признавшийся в краже администратор заявил, что работает на индивидуального предпринимателя. Судя по данным СПАРК, предпринимательница также соучредитель ООО, которое владеет ателье с доходом под 100 миллионов рублей, в том числе филиалы есть в Москве.