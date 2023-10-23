С вебкамщицей, но без расчлененки. Художник создал петербургский набор Lego

Художник Артём Бизяев разработал концепт «петербургского» набора Lego. Макет он опубликовал у себя в соцсетях.
Концепт сделан в виде многоквартирного дома, в котором проживают стереотипные петербуржцы с обязательной кофейней на первом этаже. Особенно пользователей в комментариях порадовала фигурка девушки в купальнике с продолговатым предметом в руках.
Другие отметили, что набор недостаточно аутентичен из-за не перепутанной нумерации квартир на табличке у парадной, а также отсутствия расчленённых фигурок жителей.
Ранее на сайте производителя конструктора Бизяев выкладывал концепт «славянского» набора с Бабой-Ягой, избушкой на курьих ножках, котом Баюном, Василисой Прекрасной и лягушкой Вовой. Он набрал больше 10 тысяч голосов — это значит, что компания должна будет рассмотреть концепт и решить, будет ли выпускать такой набор.
В июне 2022 года стало известно, что производитель конструкторов Lego полностью прекращает работу в России. Также датская компания разорвала отношения с Inventive Retail Group, которая занимается управлением магазинами бренда в РФ. В сентябре стало известно, что на месте сертифицированных магазинов Lego появится новая мультибрендовая сеть «Мир кубиков».