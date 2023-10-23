Израиль удалит упоминания о Грете Тунберг из школьной программы

Минобразования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после её высказывания в поддержку Палестины и сектора Газа. Об этом информирует 23 октября ТАСС со ссылкой на портал Ynet.



«Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — заявили в министерстве.



Ранее Тунберг публично высказалась в соцсетях и провела акцию в поддержку палестинцев и сектора Газа. Пост Тунберг сопровождался фотографией, где она и её соратницы держат плакаты с лозунгами «Свободу Палестине» и «Поддерживаем Газу». Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар в интервью изданию Politico раскритиковал её.