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    Израиль удалит упоминания о Грете Тунберг из школьной программы

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    49 комментариев

    Минобразования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после её высказывания в поддержку Палестины и сектора Газа. Об этом информирует 23 октября ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

    «Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — заявили в министерстве.

    Ранее Тунберг публично высказалась в соцсетях и провела акцию в поддержку палестинцев и сектора Газа. Пост Тунберг сопровождался фотографией, где она и её соратницы держат плакаты с лозунгами «Свободу Палестине» и «Поддерживаем Газу». Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар в интервью изданию Politico раскритиковал её.

    «Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма», — сказал военный (цитата по РИА Новости).

    По его словам, демонстрируя солидарность с сектором Газа и «не говоря ни слова о массовой резне израильтян», активистка замалчивает террористические акты.

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    ИзраильГрета ТунбергАрабо-израильский конфликтПалестино-израильский конфликтСектор Газа
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    Комментарии 49

    Гость23 Окт 2023 в 11:01
    Браво, Израиль!!!
    +0−0
    А1357923 Окт 2023 в 10:53
    Пропаганда в учебниках того, что образование нафиг не нужно (на примере Греты) - не хорошая тенденция.
    +0−0
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