Израиль удалит упоминания о Грете Тунберг из школьной программы

Минобразования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после её высказывания в поддержку Палестины и сектора Газа. Об этом информирует 23 октября ТАСС со ссылкой на портал Ynet.
«Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — заявили в министерстве.
Ранее Тунберг публично высказалась в соцсетях и провела акцию в поддержку палестинцев и сектора Газа. Пост Тунберг сопровождался фотографией, где она и её соратницы держат плакаты с лозунгами «Свободу Палестине» и «Поддерживаем Газу». Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар в интервью изданию Politico раскритиковал её.
«Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма», — сказал военный (цитата по РИА Новости).
По его словам, демонстрируя солидарность с сектором Газа и «не говоря ни слова о массовой резне израильтян», активистка замалчивает террористические акты.