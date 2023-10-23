Последние новости о ситуации в Израиле, Газе и Ливане: обстрел мечети и жилых домов, новые погибшие, массовая эвакуация

В результате обстрелов лагеря беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа погибли 30 человек, как минимум 27 получили ранения, информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителей гражданской обороны. Стрельба велась по двум жилым домам и албанской мечети, сообщает WAFA.

Кроме того, по данным агентства, израильским обстрелам подверглись территории, прилегающие к двум больницам в Газе. Ранее Минздрав региона сообщал, что не менее 10 больниц в Газе прекратили работу из-за обстрелов и нехватки топлива.



США, Великобритания, Франция, ФРГ, Италия и Канада обязались координировать действия по отправке гуманитарной помощи в сектор Газа, а также по предотвращению разрастания палестино-израильского конфликта, говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров лидеров этих стран, прошедших 22 октября.



Около 200 тысяч жителей Израиля, по информации газеты The Times of Israel, были вынуждены покинуть места своего проживания, примерно половина из них эвакуировалась из 105 населенных пунктов у границ с сектором Газа и Ливаном. Министерство национальной безопасности Израиля проинформировало о создании около 50 отрядов самообороны под контролем полиции.



Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по ряду объектов шиитского движения «Хезболла», включая военный комплекс и наблюдательный пункт, на юге Ливана. Кроме того, израильский самолет атаковал отряд «террористов, действовавший в приграничном пространстве, и уничтожил имеющиеся у него боеприпасы», передаёт «Интерфакс» со ссылкой на соцсети ЦАХАЛ. По данным пресс-службы израильской армии, террористы готовили атаки на территорию еврейского государства.

Информационное агентство Ливана NNA сообщило, что израильские истребители нанесли авиаудар по окраине города Айтарун на юге страны.

