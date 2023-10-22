    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, вос

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd95.91eur101.43

    В госклиниках закончилась вакцина от бешенства для бесплатных прививок собакам. Колют дорого, но импортное

    5564
    33 комментария
    Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
    ПоделитьсяПоделиться

    Городские государственные ветеринарные клиники в Петербурге временно не делают прививки собакам от бешенства, лептоспироза и видовых инфекций. Вакцина закончилась.

    О приостановке программы бесплатных прививок сообщается в группе управления ветеринарии и на сайте горветстанций. «В связи с временным отсутствием поставок из-за рубежа на территорию России импортных вакцин», — объясняется причина. Когда нужная вакцина снова появится, пока неизвестно.

    При этом на тех же горветстанциях, убедилась «Фонтанка» 22 октября, импортная вакцина есть, но привить ей можно только платно. Так, на станции, которая обслуживает Петроградский район, предложили уколоть собаку чешской или французской вакцинами «Биокан» или «Эурикан», обе стоят примерно по 2300 рублей. Есть вакцина и для котов, тоже чешская, по 1900. В частных клиниках можно привиться практически чем угодно, в наличии и отечественные, и зарубежные вакцины. В некоторых цена на услугу может составить до шести тысяч рублей.

    В госветклиниках посетителям объясняют, что российскую вакцину они никогда не закупали: «Стараемся, чтобы препараты были получше. Сейчас выходит недешево, но зато с ними за границу выезжать можно». Почему вообще пропали бесплатные вакцины, на которые бюджет выделяет деньги, врачи сказать затрудняются. «На каком-то этапе они по пути к нам застряли, мы сами не понимаем. И когда теперь появятся, даже предположить не можем», — сетуют в государственных ветклиниках.

    Фото: кадр с сайта spbver.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Горветстанция в декабре прошлого года купила 57 тысяч доз вакцины «Каниген» (по 349 рублей). Другие популярные вакцины — «Рабиген» (Франция) в этом году также уже закупались: в феврале (10 тысяч доз по 150 рублей) и в июле (6 тысяч доз по 238 рублей).

    Доступные сейчас в госклиниках «Биокан» и «Эурикан» закупались также в феврале, но в небольшом количестве: первый по 559 рублей за дозу, второй — по 734 рубля.

    Горветстанция 20 октября разместила заказ еще на 29 333 вакцины от бешенства с описанием конкретного штамма на 6,4 миллиона рублей, то есть примерно по 220 рублей за дозу. Судя по цене, речь может идти либо о «Рабигене», с поставками которого еще с прошлого года в России были перебои, либо о каком-то отечественном препарате, который ранее не закупался госветклиниками в Петербурге. Удастся ли государственным ветеринарам приобрести стремительно дорожающие вакцины по такой цене, пока непонятно. Окончание приема заявок — 30 октября.

    Как сообщал в декабре прошлого года Россельхознадзор, производитель «Рабигена», самых дешевых вакцин, которые подходят для поездок животных за границу, — Virbac с началом СВО на 30% сократила поставки в Россию. Вакцины ее производства можно купить в ветаптеках. Отечественные также представлены на витринах онлайн-аптек. Впрочем, рассчитывать, что они будут намного дешевле, не стоит. В одной из специализированных ветаптек предлагают купить российский «Рабикан» по цене 1400 рублей.

    По данным исследования Vet Union, более 93% российских клиник в 2022 году столкнулись с нехваткой ветеринарных препаратов из-за санкций и прекращения поставок: с нехваткой анестетиков столкнулись 80% клиник, антибиотиков — 50%, противопаразитарных и нестероидных противовоспалительных — 20%.

    По оценкам участников рынка, весной 2022 года цены на корма, лекарства и прививки для домашних животных резко взлетели. За минувший год расходы на содержание домашних питомцев выросли 30–40 процентов.

    Надежда Мазакина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
    Фото: кадр с сайта spbver.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 33

    Гость22 Окт 2023 в 18:01
    После того как перестал существовать СССР доверие к фарм и вет препаратам уже российского производства улетучивалось. На текущий момент его, по сути, нет. И не потому что «делать не умеют»… умеют, но не хотят делать качественно и используют самое дешевое сырье. Но цены на проверенные и качественные импортные взвинтили до небес, лишний раз констатируя тот факт, что они вне конкуренции
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 17:57
    А зачем вообще в многоквартирном доме отдельные личности держат собак ?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close