В госклиниках закончилась вакцина от бешенства для бесплатных прививок собакам. Колют дорого, но импортное

О приостановке программы бесплатных прививок сообщается в группе управления ветеринарии и на сайте горветстанций. «В связи с временным отсутствием поставок из-за рубежа на территорию России импортных вакцин», — объясняется причина. Когда нужная вакцина снова появится, пока неизвестно.

При этом на тех же горветстанциях, убедилась «Фонтанка» 22 октября, импортная вакцина есть, но привить ей можно только платно. Так, на станции, которая обслуживает Петроградский район, предложили уколоть собаку чешской или французской вакцинами «Биокан» или «Эурикан», обе стоят примерно по 2300 рублей. Есть вакцина и для котов, тоже чешская, по 1900. В частных клиниках можно привиться практически чем угодно, в наличии и отечественные, и зарубежные вакцины. В некоторых цена на услугу может составить до шести тысяч рублей.

В госветклиниках посетителям объясняют, что российскую вакцину они никогда не закупали: «Стараемся, чтобы препараты были получше. Сейчас выходит недешево, но зато с ними за границу выезжать можно». Почему вообще пропали бесплатные вакцины, на которые бюджет выделяет деньги, врачи сказать затрудняются. «На каком-то этапе они по пути к нам застряли, мы сами не понимаем. И когда теперь появятся, даже предположить не можем», — сетуют в государственных ветклиниках.

Горветстанция в декабре прошлого года купила 57 тысяч доз вакцины «Каниген» (по 349 рублей). Другие популярные вакцины — «Рабиген» (Франция) в этом году также уже закупались: в феврале (10 тысяч доз по 150 рублей) и в июле (6 тысяч доз по 238 рублей).

Доступные сейчас в госклиниках «Биокан» и «Эурикан» закупались также в феврале, но в небольшом количестве: первый по 559 рублей за дозу, второй — по 734 рубля.