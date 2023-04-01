Жизненно важно. Поможет ли учет препаратов справиться с дефицитом лекарств для животных и вспышкой заболеваний

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По данным исследования Vet Union, более 93% российских клиник в 2022 году столкнулись с нехваткой ветеринарных препаратов из-за санкций и прекращения поставок. За год ситуация мало изменилась — ветеринары страдают от дефицита нужных медикаментов, животные — от побочных эффектов отечественных вакцин. Наконец предложили создать аналог списка жизненно важных препаратов, только уже для животных. Редакция «Фонтанки» выяснила, поможет ли законопроект достать нужные лекарства и как клиники целый год выживали без необходимых медикаментов.



Из-за санкций вопрос с доступностью лекарств для животных в России встал действительно остро: с нехваткой анестетиков столкнулись 80% клиник, антибиотиков — 50%, противопаразитарных и нестероидных противовоспалительных — 20%. Как писала «Фонтанка», наиболее болезненным для ветеринаров был вопрос препаратов для анестезии. Привычные импортные «Телазол» и «Золетил» ушли с российского рынка вместе со своими производителями, а импортозамещение предлагало либо кетамин, либо перекупщиков.



Ради спасения четвероногих пришлось идти на законодательные уступки. С 1 июля в России временно упростили процедуру государственной регистрации кормовых добавок и расширили список лекарств для животных, в том числе и отечественных аналогов импортных препаратов. Теперь их можно регистрировать в ускоренном порядке (всего за 60 рабочих дней) и без полного перечня документов.



В апреле 2022 года в Госдуме обсуждалось, можно ли лечить питомцев человеческими лекарствами, однако, как отмечают ветеринары, и без того давно лечат. Те же капельницы, физраствор, глюкозу, рингер, лидокаин и новокаин у двуногих друзей заимствуют уже давно.



Наконец предложили хоть какое-то решение. Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ), выступила с инициативой создать аналог перечня жизненно важных препаратов, только не для людей, а для животных. Организация подготовила соответствующий законопроект — он предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Жизненно важный — это какой?



Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) уже существует для людей. Цены на эти лекарства регулируются государством, соответственно они остаются доступными и для больниц, и для населения. Для таких препаратов регистрируют предельные отпускные цены производителя и ограничивают оптовые и розничные надбавки. Так, если препарат дорогой, цена на него не будет расти произвольно, даже если государство его не закупает.



В 2022 году ЖНВЛП расширили до 808 наименований, среди них, например, инсулин, ретинол, морфин, парацетамол и дигоксин для лечения сердечных заболеваний.



Подобную меру АВФАРМ предлагает распространить и на животных: нужно создать специальную комиссию из представителей Минсельхоза, Россельхознадзора, Минпромторга, Федеральной таможенной службы и ФАС и решить, какие лекарства должны быть включены в новый список. При этом пока о регулировании цен на ветпрепараты речи не идет, основная цель — разработать механизм анализа спроса и доступности лекарств и отслеживать дефицит и его причины.



«Формирование перечня — лишь шаг на пути к прозрачной системе функционирования рынка ветеринарных лекарственных препаратов, как минимум наиболее значимых. На основании этого перечня можно будет выработать механизм мониторинга поступления таких препаратов на рынок и их потребления. В случае выявления дефицита или его риска комиссия будет уполномочена рекомендовать принятие специальных режимов обращения в отношении отдельных партий препаратов из перечня», — рассказал «Фонтанке» исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков.



Есть ли дефицит и почему начался всплеск инфекционных заболеваний

При этом в ряде клиник отмечают, что ситуация с лекарствами давно стабилизировалась и питомцы ни при каких недугах без помощи не остаются. Екатерина, директор сети ветклиник «Барсель», подчеркнула, что за последний год все изменилось в лучшую сторону — антибиотики, с дефицитом которых столкнулись в прошлом году, вакцины, средства для наркоза на рынке есть, цены устаканились.



Дело в том, что появилось много российских, белорусских аналогов и дженериков, а если зарубежные компании и уменьшили количество поставок, то им на смену пришли другие. Например, чешская Krka поставляет аналоги европейских медикаментов, еще и на 30–40% дешевле.



«На данный момент я не отмечаю какого-либо дефицита. У поставщиков большие запасы на складе, и любой препарат я покупаю в том объеме, который мне нужен на ближайшие две недели. Да, понятно, что редкие и малоизвестные препараты пропали с российского рынка, но ветеринарные врачи назначали их крайне нечасто, поэтому их отсутствие нисколько, например, мою компанию не задело», — заключила Екатерина.



Однако далеко не все клиники сохраняют такой же оптимистичный настрой. «Фонтанка» обзвонила ветеринаров — большинство советуют обойтись без положительных прогнозов. В клинике «Синий крест» отметили, что за год ничего не изменилось, как обычно — все с проблемами. В ветклинике доктора Ефимова добавили, что наблюдают дефицит, но он и без геополитики был всегда.



В ветаптеке Института ветеринарной биологии рассказали, что какие-то препараты вообще исчезли из продажи и неизвестно, когда будут поставки, какие-то — стабильны. Проблемы есть, например, с обезболивающим «Превикокс», ушными каплями, некоторыми антибиотиками, а также с «Пропалином» и «Уристопом», которые назначают при недержании мочи после стерилизации. «Им аналогов вообще нет. Народ, который дружно стерилизовал собачек, страдает. Подтекает, а заменить нечем», — подчеркнули в институте.



На нехватку «Пропалина» пожаловались еще в пяти клиниках Петербурга, а в госпитале подчеркнули, что раньше флакон лекарства обходился в 2 тысячи рублей, а сейчас, если его и получится найти, — будет стоить около 10 тысяч.



Есть сложности и с «Веторилом»: его назначают при гормональном заболевании синдром Кушинга. Сейчас препарата нет и заменить его нечем, рассказали в Ветеринарном госпитале. Люди, которым это лекарство нужно было, привозили его из Вьетнама и Америки. В клинике «Афф» среди дефицитных назвали вакцину «Нобивак», пробиотик для иммунитета кошек и собак «Вайо» и почечный препарат «Ренал».

Однако и альтернатива чему-то за год все-таки нашлась, отметили в аптеке, — сердечные «Ритмидин» и «ПимоПет», часть анестетиков и почечные аналоги по качеству мало отличаются и все равно свою функцию выполняют.

С чем ситуация действительно тяжелая, так это с вакцинами. В основном сейчас прививаются препаратами из Чехии, но пока сложно установить, насколько эффективно они работают — на это нужны годы, подчеркнули в Ветеринарном госпитале. Кроме того, вакцинация животного и чипирование — условия выезда с ним за пределы родины, а на чешских прививках далеко не уедешь. Путь как минимум в Америку и Израиль будет закрыт.



В одной из клиник отметили, что последние полгода наблюдается всплеск инфекционных заболеваний у собак, хотя такого не было уже очень давно. Отчасти дело в вакцинации, считают врачи. «У нас есть отечественные вакцины, но для меня лучше никакую не делать, чем делать нашу. Недавно пришел кот, сделали прививку, а он схлопнулся в инфекцию. Лейкоциты повышены, лечили две недели. После любой прививки есть осложнения, но после наших — значительно чаще», — рассказали «Фонтанке».



Проблема, по мнению директора АВФАРМ, не только в самом дефиците, но и в отсутствии точной информации. Сейчас никто не может однозначно установить, есть ли дефектура по конкретной группе препаратов, при этом в СМИ и социальных сетях о нехватке лекарств пишут регулярно. За год аналоги нашлись, но многие из них работают менее эффективно по значимым для специалистов параметрам.



Как клиники (не) справляются с дефицитом

Справляются с нехваткой лекарств по-разному: кто-то ищет перекупщиков или знакомых из других стран, чтобы ухватить импортные препараты даже с большой наценкой, кто-то — обращается к человеческой фармакологии, кто-то — ищет аналоги на свой страх и риск. Заказывают даже на «Яндекс.Маркете», правда, по заоблачным ценам.

Кроме того, растет число выявленных партий контрафактных и контрабандных лекарств, отмечает Семен Жаворонков. Конечно, это могут быть и оригинальные препараты, которые привезли в страну в обход производителей и таможни, но, во-первых, такие замысловатые поставки проходят без должного контроля и никто не может гарантировать условия хранения и безопасность готового продукта. Во-вторых, велик риск того, что лекарства поддельные, а это уже чревато серьезными последствиями для здоровья животного.



«Формирование чёрного рынка ветеринарных лекарственных препаратов — прямое следствие дефицита и большая угроза для биологической безопасности страны», — заявил Семен Жаворонков.



Решит ли что-то список и какие препараты нужно туда внести



Несмотря на острую нехватку лекарств, большинство ветеринаров отнеслись к инициативе скептически. «Список-то появится, а везти нам лекарства кто будет? Пока не начнут делать что-то на замену, ничего и не поможет», — возмутились в одной из клиник. Многие пока слабо представляют, как именно доступность лекарств будет регулироваться.



«Здесь важно понимать, что инициатива не носит разовый характер. Мы предлагаем разработать понятный всем участникам рынка механизм мониторинга ситуации, он будет актуален и сейчас, и в будущем. Инициатива направлена на системное совершенствование сферы обращения ветеринарных лекарственных препаратов», — ответил на критику директор АВФАРМ.



Перечень, по мнению Семена Жаворонкова, поможет решить имеющиеся и потенциальные проблемы с дефицитом и сделать систему более прозрачной. Уже существует список особо опасных болезней животных, для их профилактики препараты производят госучреждения и централизованно распределяют по больницам. Но в новом перечне предлагают добавить и вакцины и лекарства от заболеваний, которые вредят рентабельности бизнеса и значимы для продовольственной безопасности страны в том числе.



Например, без официальных каналов поставок владельцы животных и сельхозпроизводители обращаются к услугам частных лиц за вакцинацией. В итоге на рынок заходят неизвестные лекарства, а их широкое применение — тревожный сигнал для Всемирной организации здоровья животных, подчеркнул Семен Жаворонков. «Это и вызов для экспортных планов нашей страны, ведь никакие зарубежные потребители не хотят получать продукцию животноводства, при производстве которой бесконтрольно используют контрабандные или непризнанные ветеринарные лекарственные препараты», — объяснил он.



Тем не менее лекарства, за поставками которых нужно тщательно следить, ветеринары назвали уже более охотно. Среди них «Веторил», «Пропалин», вакцины, средства для наркоза, антибиотики, инсулин и гормональные препараты.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

