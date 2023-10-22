Водитель Тюльпановых стал фигурантом уголовного дела. Не в первый раз

Уголовное дело возбуждено полицией Петроградского района после дорожного конфликта на Крестовском проспекте с участием водителя вдовы бывшего спикера петербургского парламента Вадима Тюльпанова. Арестовывать его не стали.
Как стало известно «Фонтанке», 22 октября водитель Александр проснулся со статусом подозреваемого по уголовному делу. Ему вменили
«Фонтанка» писала и показывала, как развивался конфликт с «маленьким ножичком». Водитель Тюльпановых ехал по своей полосе, дама на «Хонде» объезжала кого-то по встречной. Когда машины оказались друг напротив друга, Александр пошел на принцип. Прежде чем проткнуть колесо, он несколько раз выходил на беседы, моргал фарами и гудел. В салоне «Хонды» кроме
Пострадавших в деле нет. Про Александра известно, что десять лет назад его приговаривали к исправительным работам как неплательщика алиментов, а еще раньше его судили за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Сам он рассказал «Фонтанке», что работал водителем еще когда сенатор был жив. Сейчас машина зарегистрирована на вдову Наталью Тюльпанову. От лица семьи высказался сын Вадима Тюльпанова Владислав. Он заверил, что никого из родственников депутата в машине не было.