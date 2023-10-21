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    Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

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    4 комментария

    Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем скульптором Доном Гаммером, с которым прожила в браке 45 лет. Об этом 20 октября сообщило издание Page Six со ссылкой на источники.

    По словам представителя актрисы, 76-летний Дон Гаммер и 74-летняя Мэрил Стрип разошлись еще шесть лет назад. «Хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь», — отметил собеседник издания.

    Мэрил Стрип вышла замуж за Дона Гаммера в 1978 году. У пары родилось четверо детей: певец и автор песен Генри Волф, актриса Мэмми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джекобсон.

    Мэрил Стрип — трехкратная обладательница премии «Оскар». Наиболее известные работы актрисы — «Охотник на оленей», «Смерть ей к лицу», «Часы», «Дьявол носит Prada», «Мамма миа!».

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    Комментарии 4

    Гость21 Окт 2023 в 14:10
    Сейчас для успеха там надо менять пол.

    В следущем браке сама будет мужем.
    +0−0
    _ixform21 Окт 2023 в 14:05
    офигенная информативность
    +0−0
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