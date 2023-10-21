Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем скульптором Доном Гаммером, с которым прожила в браке 45 лет. Об этом 20 октября сообщило издание Page Six со ссылкой на источники.



По словам представителя актрисы, 76-летний Дон Гаммер и 74-летняя Мэрил Стрип разошлись еще шесть лет назад. «Хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь», — отметил собеседник издания.



Мэрил Стрип вышла замуж за Дона Гаммера в 1978 году. У пары родилось четверо детей: певец и автор песен Генри Волф, актриса Мэмми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джекобсон.

