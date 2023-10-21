«Ленд Крузер» не заметил. Две смерти за один вечер: один почему-то был на дороге, другой шел, не видя машин

На дорогах Ленобласти в пятницу вечером погибли два пешехода. Подробности сообщает 21 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

20 октября в 19 часов на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» (ЮПК), между Мгой и Кировском, 53-летний мужчина на «Тойоте Ленд Крузер» сбил 56-летнего пешехода, находившегося на проезжей части. Человек скончался на месте. Известно, что водитель в 2023 году привлекался к административной ответственности пять раз.



ДТП 20 октября в 19:00 на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ДТП 20 октября в 19:00 на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ДТП 20 октября в 19:00 на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться





Около 22:40 на 21-м километре дороги «Станция Магнитная-Щеглово — поселок имени Морозова» во Всеволожском районе 50-летний мужчина на «Рено Дастере» на неосвещенном участке наехал на человека, который шёл в попутном направлении по правому краю проезжей части. Пешеход скончался на месте. Это мужчина лет 45–50 на вид, его личность устанавливается. По данным полиции, в этом году водитель 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.



ДТП во Всеволожском районе Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ДТП во Всеволожском районе Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ДТП во Всеволожском районе Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться



