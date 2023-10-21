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    «Ленд Крузер» не заметил. Две смерти за один вечер: один почему-то был на дороге, другой шел, не видя машин

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    8 комментариев

    На дорогах Ленобласти в пятницу вечером погибли два пешехода. Подробности сообщает 21 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    20 октября в 19 часов на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» (ЮПК), между Мгой и Кировском, 53-летний мужчина на «Тойоте Ленд Крузер» сбил 56-летнего пешехода, находившегося на проезжей части. Человек скончался на месте. Известно, что водитель в 2023 году привлекался к административной ответственности пять раз.

    ДТП 20 октября в 19:00 на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо»
    ДТП 20 октября в 19:00 на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо»Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
    ДТП 20 октября в 19:00 на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо»
    ДТП 20 октября в 19:00 на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо»Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
    ДТП 20 октября в 19:00 на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо»
    ДТП 20 октября в 19:00 на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо»Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
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    Около 22:40 на 21-м километре дороги «Станция Магнитная-Щеглово — поселок имени Морозова» во Всеволожском районе 50-летний мужчина на «Рено Дастере» на неосвещенном участке наехал на человека, который шёл в попутном направлении по правому краю проезжей части. Пешеход скончался на месте. Это мужчина лет 45–50 на вид, его личность устанавливается. По данным полиции, в этом году водитель 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

    ДТП во Всеволожском районе
    ДТП во Всеволожском районеФото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
    ДТП во Всеволожском районе
    ДТП во Всеволожском районеФото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
    ДТП во Всеволожском районе
    ДТП во Всеволожском районеФото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
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    В тот же вечер в 19:50 на Московском шоссе, 185, Volvo XC сбил велосипедиста насмерть. Как писала «Фонтанка», на водителе числятся 59 штрафов.

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    Комментарии 8

    a953902821 Окт 2023 в 15:39
    59 штрафов это конечно диагноз, говорящий о многом. Но 50 у него штрафов или 150 никого это не волнует и не влечет последний для этого водителя. Пока он кого-нибудь не убьёт, а это только вопрос времени.
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 15:35
    В попутном направлении? А светоотражающих элементов или чего другого обозначающего, так понимаю, тоже не было?

    А тогда о чем пешеход думал?
    +0−0
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