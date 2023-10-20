В Петербурге после операции «Нелегал-2023» возбудили более 170 уголовных дел о незаконной миграции

Об итогах операции «Нелегал-2023», которая проходила в городе и области со 2 по 8 октября, отчитались в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 октября. Цель мероприятия — противодействие незаконной миграции и контроль миграционной ситуации.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции выявили почти пять тысяч нарушений миграционного законодательства, за которые наложены административные штрафы на сумму более 18 миллионов рублей.
Из России выдворили 194 иностранца, а еще семь человек депортировали. По фактам незаконной миграции возбудили 171 уголовное дело, большинство из них по статье о фиктивной постановке на миграционный учет (статья 322.3 УК РФ).
Ранее сообщалось, что полиция Петербурга с 17 октября проводит серию рейдов на крупных плодоовощных площадках города — Калининской и Софийской овощебазах, в поле зрения МВД — иностранные граждане, нарушившие закон РФ. Также сотрудники правоохранительных органов проверили Сенной рынок.
Также полиция установила проблемы с документами о пребывании на территории РФ у шестерых человек из окружения скандального блогера Турала, автора telegram-канала «Жизнь бродяги», где выкладывались видео с избиениями петербуржцев. Теперь они, по предварительной информации, находятся в полицейском центре, ожидая последующего выдворения за пределы России.