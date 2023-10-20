В Петербурге после операции «Нелегал-2023» возбудили более 170 уголовных дел о незаконной миграции

Об итогах операции «Нелегал-2023», которая проходила в городе и области со 2 по 8 октября, отчитались в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 октября. Цель мероприятия — противодействие незаконной миграции и контроль миграционной ситуации.



В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции выявили почти пять тысяч нарушений миграционного законодательства, за которые наложены административные штрафы на сумму более 18 миллионов рублей.



Из России выдворили 194 иностранца, а еще семь человек депортировали. По фактам незаконной миграции возбудили 171 уголовное дело, большинство из них по статье о фиктивной постановке на миграционный учет (статья 322.3 УК РФ).

