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    В Петербурге после операции «Нелегал-2023» возбудили более 170 уголовных дел о незаконной миграции

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    17 комментариев

    Об итогах операции «Нелегал-2023», которая проходила в городе и области со 2 по 8 октября, отчитались в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 октября. Цель мероприятия — противодействие незаконной миграции и контроль миграционной ситуации.

    В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции выявили почти пять тысяч нарушений миграционного законодательства, за которые наложены административные штрафы на сумму более 18 миллионов рублей.

    Из России выдворили 194 иностранца, а еще семь человек депортировали. По фактам незаконной миграции возбудили 171 уголовное дело, большинство из них по статье о фиктивной постановке на миграционный учет (статья 322.3 УК РФ).

    Ранее сообщалось, что полиция Петербурга с 17 октября проводит серию рейдов на крупных плодоовощных площадках города — Калининской и Софийской овощебазах, в поле зрения МВД — иностранные граждане, нарушившие закон РФ. Также сотрудники правоохранительных органов проверили Сенной рынок.

    Также полиция установила проблемы с документами о пребывании на территории РФ у шестерых человек из окружения скандального блогера Турала, автора telegram-канала «Жизнь бродяги», где выкладывались видео с избиениями петербуржцев. Теперь они, по предварительной информации, находятся в полицейском центре, ожидая последующего выдворения за пределы России.

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    Комментарии 17

    Гость20 Окт 2023 в 18:49
    171 одно дело о фиктивной регистрации? Чего так мало? В России каждый третий живёт не там, где прописан, можно всем хотя бы штраф выписать. Столько денег мимо кассы.
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    Гость20 Окт 2023 в 18:49
    А они прут и прут и нет им конца.
    +0−0
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