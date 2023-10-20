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    Следком заочно предъявил обвинение нацисту, которому аплодировали в парламенте Канады

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    16 комментариев

    Главное следственное управление СК России заочно предъявило обвинение Ярославу Гунько (он же Хунько, Хунька) в геноциде мирного населения в Украинской ССР во времена Великой Отечественной войны, сообщает 20 октября пресс-служба ведомства. Личность Гунько стала широко известна после того, как он был приглашен в качестве «ветерана Второй мировой» в палату общин Канады. На заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

    Основываясь на сведениях Государственного архива РФ и данных Центрального архива Минобороны РФ, следствие получило документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», где проходил службу Гунько.

    Установлено, что с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Гунько и другие бойцы «Галичины» по приказу командиров убили не менее 500 граждан Советского Союза, среди которых были этнические евреи и поляки. По данным СК, людей сжигали в домах или расстреливали.

    Действия дивизии «Галичина» нарушают Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны, принятую в 1907 году в Гааге.

    На данный момент СК решает вопрос об объявлении Гунько в международный розыск и заочном аресте. Следствие направило запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь.

    Спикер палаты общин Канады Энтони Рота пригласил в парламент в честь визита Зеленского 98-летнего Ярослава Гунько, которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны». Старику аплодировали стоя члены парламента, канадский премьер Джастин Трюдо, а также Зеленский с супругой. Оказалось, что Гунько служил в дивизии СС «Галичина». По данным СК, 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина» была создана по приказу Адольфа Гитлера в апреле 1943 года. Уроженец села Умани Второй Польской Республики Ярослав Гунько 1925 года рождения вошел в состав этого подразделения.

    После развернувшегося скандала Рота извинился перед еврейскими общинами Канады и всего мира, а затем подал в отставку.

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    Ярослав Хунка
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    Комментарии 16

    Гость20 Окт 2023 в 14:56
    Отвлечение внимания,новости для внутреннего пользования.)
    +0−0
    Заливщик голосовых планок20 Окт 2023 в 14:56
    В одну камеру с невзоровым заочно посадят?
    +0−0
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