Следком заочно предъявил обвинение нацисту, которому аплодировали в парламенте Канады

Главное следственное управление СК России заочно предъявило обвинение Ярославу Гунько (он же Хунько, Хунька) в геноциде мирного населения в Украинской ССР во времена Великой Отечественной войны, сообщает 20 октября пресс-служба ведомства. Личность Гунько стала широко известна после того, как он был приглашен в качестве «ветерана Второй мировой» в палату общин Канады. На заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Основываясь на сведениях Государственного архива РФ и данных Центрального архива Минобороны РФ, следствие получило документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», где проходил службу Гунько.