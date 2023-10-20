«В политическом плане». Лавров заявил, что не знает, как выглядит трезвый американец

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что не знает, как выглядит «трезвый американец в политическом плане». Об этом он заявил телеведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Соответствующая видеозапись в пятницу, 20 октября, появилась в ее Telegram-канале.

Скабеева спросила главу МИД РФ об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам Лаврова, это было сделано, потому что «США уже долгие годы мурыжат свою ратификацию. <…> Мы хотели просто отзеркалить эту ситуацию».

