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    «В политическом плане». Лавров заявил, что не знает, как выглядит трезвый американец

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    57 комментариев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что не знает, как выглядит «трезвый американец в политическом плане». Об этом он заявил телеведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Соответствующая видеозапись в пятницу, 20 октября, появилась в ее Telegram-канале.

    Скабеева спросила главу МИД РФ об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам Лаврова, это было сделано, потому что «США уже долгие годы мурыжат свою ратификацию. <…> Мы хотели просто отзеркалить эту ситуацию».

    Телеведущая уточнила, может ли это быть попыткой «отрезвить американцев».

    «Я не знаю, как выглядит трезвый американец в политическом плане», — ответил ей Сергей Лавров.

    Госдума единогласно отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты отзывают ратификацию «в интересах обеспечения безопасности нашей страны».

    По словам Владимира Путина, отзыв ратификации договора — ответ Штатам, которые подписали, но так и не ратифицировали международный акт. Об этом он заявлял на заседании клуба «Валдай». Президент также допустил возможность проведения ядерных испытаний, однако в Кремле позже отметили, что отзыв ратификации не означает намерения проводить подобные эксперименты.

    Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — международный акт, направленный на запрет проведения испытаний ядерного оружия и ядерных взрывов в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Договор был принят в 1996 году, однако так и не вступил в силу: Индия, Пакистан и Северная Корея его не подписали, а США, Китай, Израиль, Иран и Египет — не ратифицировали.

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    Сергей ЛавровЯдерное оружиеСША
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    Комментарии 57

    Гость20 Окт 2023 в 14:55
    трезвый американец бой кричит максим максим.. оправдывается что выпивал только потому что хочет быть как русские..трезвость это роскошь по моему по американски
    +0−0
    Ingriman20 Окт 2023 в 14:54
    Лавров за словом в карман не лезет, сказал как есть)
    +0−0
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