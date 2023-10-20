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    США провели испытания на ядерном полигоне в день, когда Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ

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    52 комментария

    Администрация по национальной ядерной безопасности США устроила испытания на полигоне в штате Невада. Она произвела подземный химический взрыв. Об этом сообщается на сайте администрации.

    Американские специалисты использовали химические взрывчатые вещества и радиотрассеры. Как пояснили в пресс-службе, эксперимент провели для того, чтобы лучше находить ядерные взрывы малой мощности по всему миру. По словам представителя администрации, подобные испытания помогают в разработке новых технологий для нераспространения ядерного оружия.

    «Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний», — говорится в сообщении.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что американские испытания «были четким и недвусмысленным сигналом для России о том, что США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом». По его словам, то, что американцы не ратифицировали договор, ещё не означает, что США имеют право проводить такие испытания. «Было бы правильным обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведенных 18 октября ядерных испытаний в Неваде», — добавил сенатор.

    Испытания провели 18 октября. В этот же день Госдума единогласно отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты отзывают ратификацию «в интересах обеспечения безопасности нашей страны».

    По словам Владимира Путина, отзыв ратификации договора — ответ Штатам, которые подписали, но так и не ратифицировали международный акт. Об этом он заявлял на заседании клуба «Валдай». Президент также допустил возможность проведения ядерных испытаний, однако в Кремле позже отметили, что отзыв ратификации не означает намерения проводить подобные эксперименты.

    Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — международный акт, направленный на запрет проведения испытаний ядерного оружия и ядерных взрывов в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Договор был принят в 1996 году, однако так и не вступил в силу: Индия, Пакистан и Северная Корея его не подписали, а США, Китай, Израиль, Иран и Египет — не ратифицировали.

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    Комментарии 52

    chip120 Окт 2023 в 12:50
    И полигон хороший имеется, на западенщине 404, для испытаний - идеальные условия, как говорят израильтяне, они там все террористы!
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 12:50
    Объяснения американцев: "подобные испытания помогают в разработке новых технологий для нераспространения ядерного оружия. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы."

    Объяснения россиян: "депутаты отзывают ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в интересах обеспечения безопасности нашей страны".

    Как всё сложно.
    +0−0
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