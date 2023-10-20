США провели испытания на ядерном полигоне в день, когда Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ

Администрация по национальной ядерной безопасности США устроила испытания на полигоне в штате Невада. Она произвела подземный химический взрыв. Об этом сообщается на сайте администрации.

Американские специалисты использовали химические взрывчатые вещества и радиотрассеры. Как пояснили в пресс-службе, эксперимент провели для того, чтобы лучше находить ядерные взрывы малой мощности по всему миру. По словам представителя администрации, подобные испытания помогают в разработке новых технологий для нераспространения ядерного оружия.

«Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний», — говорится в сообщении. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что американские испытания «были четким и недвусмысленным сигналом для России о том, что США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом». По его словам, то, что американцы не ратифицировали договор, ещё не означает, что США имеют право проводить такие испытания. «Было бы правильным обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведенных 18 октября ядерных испытаний в Неваде», — добавил сенатор.

Испытания провели 18 октября. В этот же день Госдума единогласно отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Спикер парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты отзывают ратификацию «в интересах обеспечения безопасности нашей страны».

По словам Владимира Путина, отзыв ратификации договора — ответ Штатам, которые подписали, но так и не ратифицировали международный акт. Об этом он заявлял на заседании клуба «Валдай». Президент также допустил возможность проведения ядерных испытаний, однако в Кремле позже отметили, что отзыв ратификации не означает намерения проводить подобные эксперименты.