ЦАХАЛ анонсирует штурм Газы, ООН призывает к перемирию

Министр обороны Израиля Йоав Галант 19 октября заявил, что израильские войска вскоре войдут в сектор Газа, передает Интерфакс.



«Пока вы видите Газу издали, но скоро вы увидите ее изнутри. Этот приказ поступит», — приводят израильские СМИ слова министра, сказанные им во время выступления перед бойцами бригады Гивати. Это подразделение находится на границе сектора Газа.



Конкретных сроков Галант не назвал.



Сегодня же командующий Южным военным округом ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Ярон Финкельман заявил, что сухопутное наступление в секторе Газа будет «сложным, долгим и напряженным» (цитата по «Интерфаксу»).

