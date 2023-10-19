ЦАХАЛ анонсирует штурм Газы, ООН призывает к перемирию

Министр обороны Израиля Йоав Галант 19 октября заявил, что израильские войска вскоре войдут в сектор Газа, передает Интерфакс.
«Пока вы видите Газу издали, но скоро вы увидите ее изнутри. Этот приказ поступит», — приводят израильские СМИ слова министра, сказанные им во время выступления перед бойцами бригады Гивати. Это подразделение находится на границе сектора Газа.
Конкретных сроков Галант не назвал.
Сегодня же командующий Южным военным округом ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Ярон Финкельман заявил, что сухопутное наступление в секторе Газа будет «сложным, долгим и напряженным» (цитата по «Интерфаксу»).
Между тем генсек ООН Антониу Гутерреш 19 октября призвал к временному прекращению огня между сектором Газа и Израилем, передает РИА Новости.
«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», — сказал Гутерреш. Это заявление он сделал в Каире, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.
Гутерреш подчеркнул, что необходима срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.
Напомним, война в Израиле началась после ракетного удара палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по израильским городам и военным объектам в субботу, 7 октября.
Новый виток эскалации начался после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. ХАМАС сразу же обвинили Израиль в ракетном ударе. В ЦАХАЛ после проверки информации заявили, что не наносили ударов по больнице. Израильские военные утверждают, что трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты террористами из «Исламского джихада»* (организация запрещена в РФ).
По палестинским данным, в результате удара погиб 471 человек, 242 получили ранения.