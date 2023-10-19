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    Полиция Финляндии изъяла образцы с места повреждения газопровода Balticconnector

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    11 комментариев

    Полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector. Об этом 19 октября сообщает «Интерфакс».

    С места происшествия изъяли образцы, которые будут анализировать вместе с вооруженными силами и береговой охраной. Также специалисты обследуют территорию вокруг места повреждения.

    Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector. Сообщалось, что потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы.

    В Финляндии считают, что причиной повреждения трубопровода может быть удар корабельного якоря. Эстонские СМИ сообщали, что в момент повреждения там проходил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

    17 октября министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин уведомил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией.

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    Комментарии 11

    Гость19 Окт 2023 в 21:06
    а также кусок газопровода провода и привода и их количетсво в полицию сведения о сидках и отсидках от звонка до звонка и без звонка
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 20:52
    Мутный этот NEWNEW POLAR BEAR! А сейчас болтается где-то в районе Мурманска, полагаю, что северами на Китай идет? Не удивлюсь, если там русский экипаж. И не удивлюсь, если его затрет где-нибудь в районе пролива Вилькицкого.
    +0−1
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