Полиция Финляндии изъяла образцы с места повреждения газопровода Balticconnector

Полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector. Об этом 19 октября сообщает «Интерфакс».



С места происшествия изъяли образцы, которые будут анализировать вместе с вооруженными силами и береговой охраной. Также специалисты обследуют территорию вокруг места повреждения.



Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector. Сообщалось, что потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы.

