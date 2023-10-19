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    Стабильна, тяжесть средняя. Еще одна посетительница Ivory Garden попала в инфекционную больницу

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    10 комментариев

    Число отравившихся после посещения Ivory Garden на 8-й Советской в Петербурге растет. 19 октября в клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина сообщили «Фонтанке» об еще одной пострадавшей.

    Пациентка рассказала врачам, что почувствовала себя плохо после того, как поела в Ivory Garden. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести.

    «Фонтанка» попыталась дозвониться до ресторана, однако единственный указанный в сети номер оказался вне зоны доступа. Доставка из Ivory Garden не работает, убедился корреспондент.

    Ресторан был закрыт 18 октября после сообщений об отравившихся. У одной из пострадавших анализы показали сальмонеллёз. Управляющая Ivory Garden рассказала «Фонтанке», что к ним обратились два посетителя, после чего заведение было закрыто на проверку. Руководство организовало внутреннюю проверку, включая лабораторные анализы у персонала и проверку продуктов. Управляющая уточнила, что разбирательство проводится без привлечения Роспотребнадзора.

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    Ivory GardenОтравлениеРесторан
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    Гость19 Окт 2023 в 16:28
    Я так понимаю, что теперь любой, кто с утра жидко обо ср ался, может заявить - что кушал в Ivory Garden, и получить компенсацию ??
    +0−0
    Су Люк Ын19 Окт 2023 в 15:51
    такое Ощущение, что сами себя отравили, дабы Очернить репу тацию! очевидно, Происки конкурентов!
    +2−1
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