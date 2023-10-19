Стабильна, тяжесть средняя. Еще одна посетительница Ivory Garden попала в инфекционную больницу

Число отравившихся после посещения Ivory Garden на 8-й Советской в Петербурге растет. 19 октября в клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина сообщили «Фонтанке» об еще одной пострадавшей.

Пациентка рассказала врачам, что почувствовала себя плохо после того, как поела в Ivory Garden. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести.

«Фонтанка» попыталась дозвониться до ресторана, однако единственный указанный в сети номер оказался вне зоны доступа. Доставка из Ivory Garden не работает, убедился корреспондент.