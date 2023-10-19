Госдума обратилась к парламентам всего мира, чтобы остановить палестино-израильский конфликт

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания 19 октября приняли проект обращения к парламентам мира и ООН с призывом сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.
«Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру», —
отмечается в обращении.
Российские депутаты осудили любое нарушение международного гуманитарного права, к примеру «кровавые бомбардировки, использование запрещенных международными договорами боеприпасов и удары по гражданской инфраструктуре — в первую очередь по медицинским учреждениям». Решение касается всех сторон конфликта.
По мнению депутатов, свидетельством масштабов трагедии стала ракетная атака 17 октября на больницу в секторе Газа. По последним данным палестинского минздрава, в результате взрыва погиб 471 человек.
Парламентарии убеждены, что все виновные в совершении военных преступлений и преступлении против человечности должны понести самое суровое наказание.
Российские законотворцы отмечают, что военные поставки и финансовая помощь Израилю со стороны администрации президента США Джо Байдена не помогает деэскалировать конфликт. По мнению депутатов, страны Запада не хотят прекратить гибель тысяч жителей Палестины, Израиля и граждан других стран, которые оказались в зоне боевых действий.
7 октября группировка ХАМАС ворвалась на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Как писала «Фонтанка», в плену могут находиться около 150 израильтян. Среди жертв атак есть граждане других стран, в том числе РФ.
Ситуация усугубилась 17 октября, когда в ХАМАС заявили о ракетном ударе по больнице в секторе Газа. По данным палестинских властей, в результате атаки погиб 471 человек, 242 получили ранения. Израильские военные утверждают, что не наносили ударов по больнице, по их мнению, трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты террористами из «Исламского джихада»* (организация запрещена в РФ).
*Организация признана террористической, деятельность на территории РФ запрещена.