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    Госдума обратилась к парламентам всего мира, чтобы остановить палестино-израильский конфликт

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    Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания 19 октября приняли проект обращения к парламентам мира и ООН с призывом сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.

    «Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру», —
    отмечается в обращении.

    Российские депутаты осудили любое нарушение международного гуманитарного права, к примеру «кровавые бомбардировки, использование запрещенных международными договорами боеприпасов и удары по гражданской инфраструктуре — в первую очередь по медицинским учреждениям». Решение касается всех сторон конфликта.

    По мнению депутатов, свидетельством масштабов трагедии стала ракетная атака 17 октября на больницу в секторе Газа. По последним данным палестинского минздрава, в результате взрыва погиб 471 человек.

    Парламентарии убеждены, что все виновные в совершении военных преступлений и преступлении против человечности должны понести самое суровое наказание.

    Российские законотворцы отмечают, что военные поставки и финансовая помощь Израилю со стороны администрации президента США Джо Байдена не помогает деэскалировать конфликт. По мнению депутатов, страны Запада не хотят прекратить гибель тысяч жителей Палестины, Израиля и граждан других стран, которые оказались в зоне боевых действий.

    7 октября группировка ХАМАС ворвалась на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Как писала «Фонтанка», в плену могут находиться около 150 израильтян. Среди жертв атак есть граждане других стран, в том числе РФ.

    Ситуация усугубилась 17 октября, когда в ХАМАС заявили о ракетном ударе по больнице в секторе Газа. По данным палестинских властей, в результате атаки погиб 471 человек, 242 получили ранения. Израильские военные утверждают, что не наносили ударов по больнице, по их мнению, трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты террористами из «Исламского джихада»* (организация запрещена в РФ).

    *Организация признана террористической, деятельность на территории РФ запрещена.

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    Комментарии 42

    Гость19 Окт 2023 в 16:24
    "Ты, Зина, лучше помолчала бы..."
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 16:20
    Правильно, люди должны думать о развитии,
    +0−0
    MaxMara19 Окт 2023 в 16:10
    Идиёты
    +0−0
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