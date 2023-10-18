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    США проголосовали против поправок об осуждении удара по больнице в Газе

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    3 комментария

    Россия предложила добавить пункт об осуждении удара по больнице в Газе как поправку в резолюцию по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. США — единственная страна, которая проголосовала против. Поправки обсудили на заседании Совета безопасности ООН 18 октября.

    Совбез должен был проголосовать по предложенной Бразилией резолюции. Она включает в себя призыв к «гуманитарным паузам» для доставки помощи жителям сектора Газа. Представитель России при ООН Василий Небензя предложил добавить в резолюцию две поправки: осуждение ударов по гражданским объектам в секторе Газа, включая вчерашнюю атаку по госпиталю, а также пункт о прекращении огня.

    «Представленный Бразилией на голосование проект, к сожалению, не поможет избежать повторения этой трагедии [атака на больницу — Прим. ред.]. В нем нет прямого призыва к прекращению огня. <…> Кроме того, проект по-прежнему содержит ряд политических элементов, которые, осуждая одну сторону, не направляют должных побудительных сигналов второй о недопустимости приводящих к жертвам атак по гражданскому населению и гражданским объектам в Газе», — заявил Небензя.

    Однако поправки не набрали нужного количества голосов — часть представителей стран воздержались, а США проголосовали против всех поправок России.

    В итоге Россия воздержалась от голосования по резолюции Бразилии, а США проголосовали против и заблокировали резолюцию. Представитель Штатов заявила, что в резолюции не упоминается право Израиля на оборону.

    Атака на больницу в Газе произошла вечером 17 октября. По данным Минздрава Палестины, погиб как минимум 471 человек. Палестина обвинила в ударах Израиль. В свою очередь, армия Израиля заявила, что непричастна к атаке и возложила ответственность на «Исламский джихад*» (запрещен в РФ).

    *Террористическая организация, запрещена в РФ.

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    Комментарии 2

    Гость18 Окт 2023 в 17:56
    ни хрена не понял, в чём суть?
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    Rostik3718 Окт 2023 в 17:56
    И правильно! Во первых - это полное враньё. А во вторых, Россия сколько уже лупит по миным жителям?
    +0−1
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