США проголосовали против поправок об осуждении удара по больнице в Газе

Россия предложила добавить пункт об осуждении удара по больнице в Газе как поправку в резолюцию по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. США — единственная страна, которая проголосовала против. Поправки обсудили на заседании Совета безопасности ООН 18 октября.

Совбез должен был проголосовать по предложенной Бразилией резолюции. Она включает в себя призыв к «гуманитарным паузам» для доставки помощи жителям сектора Газа. Представитель России при ООН Василий Небензя предложил добавить в резолюцию две поправки: осуждение ударов по гражданским объектам в секторе Газа, включая вчерашнюю атаку по госпиталю, а также пункт о прекращении огня.