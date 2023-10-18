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    Для публичного суда. Шойгу поручил запросить у Канады и Интерпола экстрадицию нациста Хуньки

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами обращение для экстрадиции из Канады 98-летнего украинского нациста, ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хуньки (Гуньки). Об этом в среду, 18 октября, сообщила пресс-служба Минобороны России.

    Планируется проработать обращение к властям Канады и в Интерпол. Глава военного ведомства РФ заявил, что факты об участии Хуньки в преступлениях против мирного населения на территории Львовской области, а также в геноциде поляков и евреев, дают основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.

    «Для проведения публичного судебного процесса. <…> Подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности», — сказал Шойгу.

    Также министр обороны отметил, что Канада ратифицировала конвенцию ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

    «Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами», — заявил Сергей Шойгу.

    Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хуньки (Гуньки) в палате общин «позором для парламента и Канады».

    Приглашение Хуньки     стоило политической карьеры теперь уже бывшему спикеру палаты общин Канады Энтони Рота. Он подал в отставку. Именно Рота пригласил Хуньку на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Он представил его как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».

    В Кремле     потребовали от Канады наказать или выдать ветерана СС, выступавшего в парламенте. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    Комментарии 60

    Rostik3718 Окт 2023 в 17:54
    Шойга, совсем с катушек слетел. И давно.
    +0−0
    RR_197818 Окт 2023 в 17:50
    Шойга пусть о себе подумает.
    +0−0
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