Для публичного суда. Шойгу поручил запросить у Канады и Интерпола экстрадицию нациста Хуньки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами обращение для экстрадиции из Канады 98-летнего украинского нациста, ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хуньки (Гуньки). Об этом в среду, 18 октября, сообщила пресс-служба Минобороны России.



Планируется проработать обращение к властям Канады и в Интерпол. Глава военного ведомства РФ заявил, что факты об участии Хуньки в преступлениях против мирного населения на территории Львовской области, а также в геноциде поляков и евреев, дают основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.

