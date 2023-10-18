Для публичного суда. Шойгу поручил запросить у Канады и Интерпола экстрадицию нациста Хуньки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами обращение для экстрадиции из Канады 98-летнего украинского нациста, ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хуньки (Гуньки). Об этом в среду, 18 октября, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Планируется проработать обращение к властям Канады и в Интерпол. Глава военного ведомства РФ заявил, что факты об участии Хуньки в преступлениях против мирного населения на территории Львовской области, а также в геноциде поляков и евреев, дают основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.
«Для проведения публичного судебного процесса. <…> Подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности», — сказал Шойгу.
Также министр обороны отметил, что Канада ратифицировала конвенцию ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».
«Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами», — заявил Сергей Шойгу.