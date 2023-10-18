Глава комитета Госдумы по безопасности Пискарев просит Генпрокуратуру, СК и ФСБ предоставить данные о релокантах

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России обращения. В них, как отмечает Пискарев 18 октября в своем телеграм-канале, он по поручению Госдумы просит предоставить данные о релокантах, которые могли быть причастны к финансированию Вооруженных сил Украины.

Также парламентарий просит проверить высказывания ряда публичных лиц, в том числе Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Александра Васильева, признанного иноагентом Максима Галкина*, Александра Реввы и Александра Гудкова.

