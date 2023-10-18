Глава комитета Госдумы по безопасности Пискарев просит Генпрокуратуру, СК и ФСБ предоставить данные о релокантах

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России обращения. В них, как отмечает Пискарев 18 октября в своем телеграм-канале, он по поручению Госдумы просит предоставить данные о релокантах, которые могли быть причастны к финансированию Вооруженных сил Украины.
Также парламентарий просит проверить высказывания ряда публичных лиц, в том числе Ивана Урганта, Михаила Фридмана, Александра Васильева, признанного иноагентом Максима Галкина*, Александра Реввы и Александра Гудкова.
Ранее бывший глава Роскосмоса и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в СК РФ с просьбой проверить сообщения о якобы финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ. Известно, что Фридман приехал в Москву на фоне эскалации ситуации в Израиле.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Киргизии отметил, что в возвращении релокантов «нет никаких ограничений» и «ничего аморального», однако есть вопрос в поведении человека и в его действиях. Российский лидер отметил, что при нарушении действующего законодательства РФ должна быть понесена ответственность.
* Максим Галкин признан в России иноагентом