СМИ: брюссельский стрелок был задержан полицией ранее, но его отпустили

Бельгийская полиция уже задерживала ранее подозреваемого в расстреле шведских болельщиков в Брюсселе Абдесалема Лассуэда, сообщает 17 октября телеканал RTBF.

По данным СМИ, Лассуэда проверяли в этом году после получения информации о том, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе. Затем его отпустили, что вызывает у прессы вопросы — ведь на тот момент Лассуэд уже почти два года находился в Бельгии незаконно.



По этим фактам будет проведена проверка. Чиновники также должны будут отчитаться перед профильными комитетами бельгийского парламента.

