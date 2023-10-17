СМИ: брюссельский стрелок был задержан полицией ранее, но его отпустили

Бельгийская полиция уже задерживала ранее подозреваемого в расстреле шведских болельщиков в Брюсселе Абдесалема Лассуэда, сообщает 17 октября телеканал RTBF.
По данным СМИ, Лассуэда проверяли в этом году после получения информации о том, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе. Затем его отпустили, что вызывает у прессы вопросы — ведь на тот момент Лассуэд уже почти два года находился в Бельгии незаконно.
По этим фактам будет проведена проверка. Чиновники также должны будут отчитаться перед профильными комитетами бельгийского парламента.
Напомним, по данным следствия, именно 45-летний Лассуэд открыл стрельбу возле стадиона в Брюсселе вечером 16 октября, когда должен был состояться матч квалификации чемпионата Европы Бельгия — Швеция. Убиты два человека, один в больнице в тяжёлом состоянии. Все они — граждане Швеции. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».
17 октября подозреваемого заметили в кафе очевидцы. Полицейские по прибытии на место открыли огонь. Лассуэд был тяжело ранен. Предположительно, его смерть наступила по дороге в больницу. Медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.