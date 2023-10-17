Реанимировать не удалось. Подозреваемый в стрельбе по болельщикам в Брюсселе погиб

Подозреваемый в стрельбе в Брюсселе, раненный при задержании утром 17 октября, скончался. Об этом сообщают VRT и TF1.



По предварительным данным, мужчину заметили в кафе очевидцы, после чего на место выехала полиция и открыла стрельбу. Предположительно, смерть наступила по дороге в больницу. Медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. Ведётся расследование, правоохранители устанавливают, действительно ли погибший — тот самый террорист, с кем он контактировал и для чего.



Уровень угрозы повышен до 4 (из 4 возможных) в Брюсселе и до 3 на остальной территории страны. В Брюсселе закрыты несколько школ.

