Подозреваемый в стрельбе по болельщикам в Брюсселе найден

В Брюсселе 17 октября правоохранители нашли мужчину, подозреваемого в убийстве шведов на стадионе. Об этом сообщает издание VRT со ссылкой на источник.



По данным Het Laatste Nieuws, мужчину нашли сегодня утром в кафе в Схарбеке. Силовики открыли огонь. TF1 пишет, что подозреваемый арестован и находится в реанимации.

Пока нет точного подтверждения, что задержанный и есть преступник. Однако при себе у него было оружие, которое, как предполагается, было использовано на стадионе.

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