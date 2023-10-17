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    Подозреваемый в стрельбе по болельщикам в Брюсселе найден

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    8 комментариев

    В Брюсселе 17 октября правоохранители нашли мужчину, подозреваемого в убийстве шведов на стадионе. Об этом сообщает издание VRT со ссылкой на источник.

    По данным Het Laatste Nieuws, мужчину нашли сегодня утром в кафе в Схарбеке. Силовики открыли огонь. TF1 пишет, что подозреваемый арестован и находится в реанимации.

    Пока нет точного подтверждения, что задержанный и есть преступник. Однако при себе у него было оружие, которое, как предполагается, было использовано на стадионе.

    Новость дополняется.

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    Комментарии 8

    Гость17 Окт 2023 в 10:09
    Опять блогер Турал ??
    +0−0
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