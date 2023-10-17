Кто стрелял в болельщиков в Брюсселе — местные СМИ рассказали о нём и его семье

Нападение на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе совершил 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., сообщает 17 октября местная газета Het Laatste Nieuws.



По данным издания, мужчина известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Он живёт в брюссельской коммуне с женой и дочерью, которую, как говорят, заставляет носить мусульманскую одежду. В его доме прошли обыски, жену допросили. Он сам остаётся на свободе, его ищут.



По мнению федеральной прокуратуры, инцидент не связан с конфликтом в секторе Газа, более вероятна связь с сожжением Корана в Швеции. После нападения в соцсетях, напомним, появилось видео, в котором мужчина на арабском языке говорит, что он убил трёх шведов (на самом деле двое были убиты и один серьезно ранен).

