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    Кто стрелял в болельщиков в Брюсселе — местные СМИ рассказали о нём и его семье

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    Нападение на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе совершил 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., сообщает 17 октября местная газета Het Laatste Nieuws.

    По данным издания, мужчина известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами. Он живёт в брюссельской коммуне с женой и дочерью, которую, как говорят, заставляет носить мусульманскую одежду. В его доме прошли обыски, жену допросили. Он сам остаётся на свободе, его ищут.

    По мнению федеральной прокуратуры, инцидент не связан с конфликтом в секторе Газа, более вероятна связь с сожжением Корана в Швеции. После нападения в соцсетях, напомним, появилось видео, в котором мужчина на арабском языке говорит, что он убил трёх шведов (на самом деле двое были убиты и один серьезно ранен).

    Болельщикам разрешили покинуть стадион уже ночью. Встреча началась в 21:45 мск, на стадионе находилось около 35 тысяч зрителей. После остановки игры их из соображений безопасности попросили оставаться на местах и только в начале ночи начали выпускать. Для вывода болельщиков с арены было задействовано специальное подразделение полиции.

    Вечером 16 октября, когда должен был состояться матч квалификации чемпионата Европы — 2024 Бельгия — Швеция, неизвестный открыл стрельбу на стадионе. Подтверждена гибель двух человек, также сообщалось о раненых. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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