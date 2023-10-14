Армия Израиля заявила о готовности к наземной операции в секторе Газа

Израильская армия готова к следующим этапам военных действий в секторе Газа с упором на наземную операцию. Об этом 14 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
«Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий с упором на масштабную наземную операцию», – заявили в ведомстве
По данным Минобороны страны, сейчас войска завершают мобилизацию «сотен тысяч резервистов» и готовятся «к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли».
Тем временем ЦАХАЛ в своем телеграм-канале сообщил, что проводит широкомасштабный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.
В субботу в граничащий с сектором Газа район приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообщался с военными и спросил их о том, готовы ли они к следующему этапу. Бойцы ответили, что готовы.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная наземная операция в Газе приведет к «неприемлемым» потерям среди гражданского населения. «Использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники в тех же самых жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. Потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми», – сказал он. Путин добавил, что Россия выступает за прекращение кровопролития и проведение переговоров.