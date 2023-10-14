Армия Израиля заявила о готовности к наземной операции в секторе Газа

Израильская армия готова к следующим этапам военных действий в секторе Газа с упором на наземную операцию. Об этом 14 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.



«Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий с упором на масштабную наземную операцию», – заявили в ведомстве



По данным Минобороны страны, сейчас войска завершают мобилизацию «сотен тысяч резервистов» и готовятся «к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли».

