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    Израиль дал еще шесть часов на эвакуацию жителей Газы на юг

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    ЦАХАЛ призвал жителей сектора Газа покинуть город и направиться на юг «ради безопасности». Об этом 14 октября сообщил в соцсетях спикер израильской армии Авихай Адраи.

    «Армия обороны Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10:00 до 16:00 (мск). Используйте это время, чтобы попасть на юг», – заявил он (цитата по РИА Новости).

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    Ранее ЦАХАЛ анонсировал, что увеличит число боевых операций на севере сектора Газа и в самом городе. Палестинские СМИ сообщили, что около 800 тысяч жителей северных и центральных районов сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в южную часть анклава.

    Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль 12 октября незадолго до полуночи предписал всему населению на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть. Это примерно 1,1 миллиона человек. Приказ касается и сотрудников ООН. В организации «решительно призвали» отменить этот приказ.

    Вечером 13 октября американские СМИ писали, что пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа.

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