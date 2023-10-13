Путин о грядущей операции Израиля в Газе: применение тяжелой техники в жилых районах — сложное дело

Будущая наземная операция Армии Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, заявил 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что использование тяжелой техники в жилых районах «сложное дело», которое приведет к серьезным последствиям для всех сторон. Путин напомнил, что потери среди гражданского населения будут абсолютно неприемлемые, а в секторе Газа живет почти 2 миллиона человек.