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    Путин о грядущей операции Израиля в Газе: применение тяжелой техники в жилых районах — сложное дело

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    Будущая наземная операция Армии Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, заявил 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что использование тяжелой техники в жилых районах «сложное дело», которое приведет к серьезным последствиям для всех сторон. Путин напомнил, что потери среди гражданского населения будут абсолютно неприемлемые, а в секторе Газа живет почти 2 миллиона человек.

    «Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие», —
    Владимир Путин.

    Президент России добавил, что на данный момент необходимо приложить коллективные усилия, чтобы прекратить огонь и стабилизировать обстановку. Россия готова к координации со всеми партнерами, которые настроены на конструктивный диалог, заключил глава государства.

    Ранее Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться с севера города в течение 24 часов. Это связано с атаками на сектор, где укрываются бойцы ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, группировка скрывается в туннелях под домами и внутри жилых помещений сектора Газа.

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