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    Le Parisien: Двое белорусов задержаны по делу о нападении на школу во Франции

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    Десять человек задержаны во Франции по подозрению в причастности к нападению на школу в Аррасе, где погиб учитель. Об этом 14 октября сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

    «Помимо нападавшего среди задержанных полицией находятся несколько членов его семьи: сестра, мать, дядя и двое братьев. Среди задержанных также находятся двое белорусов, «с которыми нападавший находился во время проверки полицией накануне преступления», — пишет издание.

    При этом отмечается, что пока нет оснований говорить о том, что граждане Белоруссии причастны к преступлению.

    Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон на срочном совещании поручил задействовать до 7 тысяч военных для охраны порядка на улицах городов. Сбор военнослужащих для участия в операции «Сентинель» будет проводиться «с сегодняшнего дня до вечера понедельника», они будут патрулировать улицы «до дальнейшего уведомления». Эта операция, напоминает ТАСС, проводится еще с 2015 года, после серии терактов в Париже. На постоянной основе в городах Франции улицы патрулируют 3 тысячи военных.

    Напомним, утром 13 октября выходец из России напал на школу во Франции, убив учителя и ранив несколько человек. Мужчина с ножом, крича «Аллах Акбар!», атаковал среднюю школу Гамбетта в городе Аррас.

    Позже выяснилось, что еще в 2014 году устроивший резню в школе выходец с Северного Кавказа по фамилии Могушков должен был быть депортирован из Франции в Россию. Его и братьев давно знают как радикальных исламистов.

    Во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.

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