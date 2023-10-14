Le Parisien: Двое белорусов задержаны по делу о нападении на школу во Франции

Десять человек задержаны во Франции по подозрению в причастности к нападению на школу в Аррасе, где погиб учитель. Об этом 14 октября сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.



«Помимо нападавшего среди задержанных полицией находятся несколько членов его семьи: сестра, мать, дядя и двое братьев. Среди задержанных также находятся двое белорусов, «с которыми нападавший находился во время проверки полицией накануне преступления», — пишет издание.



При этом отмечается, что пока нет оснований говорить о том, что граждане Белоруссии причастны к преступлению.

