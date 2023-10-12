В Брянской области сбитый беспилотник взорвался при падении

В Брянской области сбит беспилотник. При его падении произошел взрыв. Об этом вечером 12 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства», — написал губернатор в своем телеграм-канале.



Богомаз также сообщил, что пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы.



Напомним, 11 октября при обстреле села Суземка Брянской области пострадали четыре мирных жителя.

