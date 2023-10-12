    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, ю-з

    742мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.99eur103.04

    В Брянской области сбитый беспилотник взорвался при падении

    1271
    6 комментариев

    В Брянской области сбит беспилотник. При его падении произошел взрыв. Об этом вечером 12 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

    Богомаз также сообщил, что пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы.

    Напомним, 11 октября при обстреле села Суземка Брянской области пострадали четыре мирных жителя.

    А в ночь на 12 октября при падении обломков украинского беспилотника на жилой дом под Белгородом пострадали журналист афганской редакции Sputnik, 29-летний Хайбар Акифи, а также его русская жена кандидат филологических наук Олеся Акифи. Супруги приехали навестить пожилых родственников.

    Их четырехлетняя дочь Амина и родители Олеси погибли.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Брянская областьАтака беспилотника
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close